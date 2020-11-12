中芯前三季純益年增170% 股價大漲近4%

周三 (11 日) 晚間中芯公布第三季財報，前三季營收人民幣 208 億元，年增 30%；歸屬於上市公司股東純益人民幣 30.8 億元，年增 169%。此外，公司聯合首席 CEO 梁孟松指出正計劃與美國的供應商合作，向美國政府申請出口許可證。

中芯早盤跳高開出後即在高檔震盪，截至中午 11 時，股價大漲 3.8%，每股暫報 23.3 港元。

資料來源: 新浪財經, 新浪財經日線走勢

財務數據重點摘要：

前三季營收人民幣 208 億元，年增 30%。

前三季歸屬於上市公司股東純益人民幣 30.8 億元，年增 169%。

前三季 EPS 0.51 人民幣，年增 132%。

前三季研發投入佔營收比重 16.2%，年減 6 個百分點。

第三季毛利率 24.2%，第二季 26.5%，去年同期 20.8%。

第三季產能利用率 97.8%，較去年同期上升 0.8 個百分點。

第三季資本支出人民幣 155 億元，年增 1101%。

公司觀點

中芯重申公司產品只為民間客戶服務，沒有任何軍事客戶。部分美製設備和原料交貨有所延期。

中芯表示目前與美國方面保持積極溝通，美國的出口管制可能將延長公司的交貨期或帶來不確定性，同時也計劃與美國的供應商合作，向當地申請出口許可證。

同時，中芯對第四季業績做出預估，季度營收將季減 10%～12%，毛利率介於 19%～21% 間。

此外中芯提到成熟應用平台需求依舊強勁，主要來自於電源管理 IC、射頻、指紋辨識，以及 CMOS 等相關收入增長顯著。先進技術應用多樣，第一代先進技術良率達業界量產水準，第二代進入小規模試產。公司產能穩定擴充，產能利用率維持高檔。



