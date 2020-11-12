〈財委會質詢〉財長：2年內調高囤房稅 評估列入補助款考核依據

為抑制投機性買盤炒作房價，財政部日前表態，擬從「中長期」調高囤房稅著手因應，立委質詢時追問，所謂的「中長期」是指多久？財政部長蘇建榮對此回應：「2 年內」。他並強調，如果地方政府沒有適時出手，會將這部分列入補助款考核依據。

立法院財委會今 (12) 日審查中央政府預算審查、所得稅法第 17 條修正草案、遺產及贈與稅法第 17 條修正草案，蘇建榮出席報告並列席備詢，針對房價與稅制工具議題做上述回應。

包括國民黨立委曾銘宗、賴士葆在質詢時同步鎖定高房價問題追問，包括中長期調高囤房稅，中長期是指多久？以及財政部手上可使用的稅制工具等問題。

蘇建榮對此回應，所謂的中長期是指 2 年內，從數據資料來看，目前中南部房價確實有明顯上漲，且從稅收角度來看，土增稅、契稅最近幾個月也明顯增加，財政部將配合內政部，責成國稅局針對紅單與預售屋等異常交易進行專案查核。

蘇建榮表示，除了稅基以外，稅率也相當重要，而這部分是由地方政府負責，財政部日前已發函地方政府調高房屋評定現值，如果地方政府沒有動作，會與主計總處溝通，討論是否將地方政府「努力程度」列入補助款發放的考核根據。