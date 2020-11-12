元大原油正2最後一天爆量逃命 還有5檔ETF將下市櫃

元大 S&P 原油正 2(00672L-TW) 受到負油價事件影響，淨值一蹶難振，今 (12) 日最後交易，出現爆量逃命潮。其實不只元大 S&P 原油正 2 將下市，後續還有台新 MSCI 中國正 2 ETF 等 5 檔 ETF 也將陸續下市櫃，其中有 3 檔為債券 ETF，投資人需留意。

據集保結算所統計，至 11/6 為止，持有元大 S&P 原油正 2 的人數還有 31,289 人，合計持有總張數超過 248 萬張；本周一 11/9 元大 S&P 原油正 2 成交 3.6 萬張，近兩日成交才見放大，11/10 成交 15 萬張、昨日成交 11.5 萬張，投資人撐到今天最後一個交易日，進一步放量。

元大 S&P 原油正 2 昨日平倉完畢，由於部位已處理完畢，今天淨值波動明顯變小，且仍有流動量提供者進行造市，流動性保持在一定水準以上，使得投資人把握最後逃命時間，因此今日午盤就已爆量超過 14 萬張。

投資人如果今天在集中市場賣出，則兩天後款項即可入帳；但若待下市後參與清算，清算餘額要等到 12 月 8 日才會匯款給投資人。

除了元大 S&P 原油正 2 將下市，後續還將下市櫃的 5 檔 ETF 均是因為規模太低才終止交易，有別於元大 S&P 原油正 2 是淨值跌破法定存續的 2 元門檻。

台新 MSCI 中國正 2(00766L-TW) 將在 11/23、兆豐藍籌 30 反 1(00691R-TW) 將在 11/24 下市，不過這些 ETF 因為規模過低，投資人就相對較少，據集保結算所統計至 11/6，台新 MSCI 中國正 2 只剩 158 人、2946 張，兆豐藍籌 30 反 1 只剩 60 人、2106 張。

而上櫃的第一金美債 20+(00833B-TW) 將於 12/1 起終止櫃檯買賣，受益人只剩 15 人、持有 2081 張；富邦全球保險債 (00854B-TW)、富邦全球能源債 (00855B-TW) 也將於 12/2 下櫃，富邦全球保險債剩 77 人、454 張，富邦全球能源債剩 183 人、683 張。