〈台股盤前〉創高後多頭氣勢不變 慎防高檔回檔修正

台股昨 (11) 日在金融及塑化族群領軍下，開低走高，終場收在最高點 13262.19 點，續改創歷史新高，內外資同步加碼台股近 200 億元，歐美股市也在疫苗問世激勵下，保持多頭氣勢，台股可望同步走強，近期資金則流向基期較低的傳產、金融、塑化等類股，法人提醒，短線仍須慎防創高後，獲利了解賣壓。

盤面焦點方面，雙 11 購物節登場，中國電商龍頭阿里巴巴旗下天貓、京東雙雙繳出驚人銷售數據，根據已公布的銷售額分別達人民幣 4982 億元、2715 億元，續創高，台灣方面，包含 Yahoo 奇摩購物中心、PChome、富邦媒旗下 momo 購物網、東森購物等電商業者也都繳出好成績，帶動業績成長。

近期也進入第 3 季財報公布旺季，電源管理 IC 大廠矽力 - KY 第 3 季每股賺 8.41 元，改寫歷史單季新高，累計前 3 季每股賺進 23.98 元，品牌廠華碩也在遠距商機帶動下，繳出三率三升、單季大賺百億元成績單，累計前 3 季每股賺 22.5 元，也賺贏去年全年。

鴻海則將在今 (12) 日盤後召開第 3 季法說，預期將公布第 3 季財報，外界也關注經營團隊對第 4 季、明年展望，包含威州投資案、微軟合作新案、電動車開放平台招募合作夥伴進度等，也是市場關注重點。

美股四大指數周三 (11 日) 則呈現漲跌互見，道瓊指數下跌 23.29 點或 0.08%，收 29397.63 點；那斯達克指數上漲 232.57 點或 2.01%，收 11786.43 點；標普 500 指數上漲 27.13 點或 0.77%，收 3572.66 點；費城半導體指數上漲 88.91 點或 3.67%，收 2511.24 點，美股電子盤早盤則呈現小幅回檔修正。

另外，台美高層經濟對話將在 20 日召開，由美國國務院次卿柯拉克主持，台灣則由經濟部次長陳正祺率團參與，經濟部長王美花、政委鄭振中等各部會則以視訊參與，預期雙邊將聚焦健康、5G、供應鏈等議題。