〈吉茂展望〉跨領域新應用 搶搭5G智慧家庭散熱市場

汽車零組件廠吉茂精密 (1587-TW) 今 (12) 日發表 Smart Home 散熱周邊產品，全新開發散熱元件已通過專利審查，未來將可應用於電腦機櫃和 5G 室內外箱體散熱，宣示跨領域應用邁進一大步。

吉茂此次與 FLH 費米智慧家庭、鎰譁實業共同打造智慧居家系統散熱櫃，宣示啟動產業創新應用新領域，吉茂指出，Smart Home 系統蓬勃發展，今年智慧家庭裝置用戶年增 25%，預估全年全球智慧家庭裝置出貨量達 5 億台，家用智慧單品逐漸成為潮流。

不過，由於目前智慧單品大多存在單獨控制情形，吉茂樂觀看待，未來可整合機電設備的單一系統平台並搭配室內整體裝修風格的家用散熱機櫃需求將明顯成長。

而吉茂結盟廠商 FLH 費米智慧家庭、FIBARO 在台已有千個成功案例，今年以來詢問度較同期增加 60%；FLH 費米供應日本前三大電信業者 KDDI、SoftBank 智慧家庭服務，近期在台進軍建案公區市場。

吉茂樂觀看待，隨著 5G 普及，收納設備櫃體溫度將愈來愈高，家用散熱櫃的需求將持續升溫。

在此次合作案中，吉茂負責散熱結構設計及散熱鰭片製作、鎰譁負責結合散熱鰭片至櫃體及美化箱體外觀，以符合消費者的喜好。未來將由鎰譁主打市場推廣、吉茂精密提供散熱元件，初期以台灣市場為主。