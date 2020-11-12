【聯邦投信】台股將邁入「作夢行情」，萬三有望成為常態！

美國大型藥廠輝瑞 (Pfizer) 於 11/9 公布旗下新冠疫苗有效率逾 90%，並最早將於 11 月下旬向美國監管部門申請緊急使用許可。聯邦投信指出，受疫苗樂觀情緒影響，利多消息帶動台股 11/11 再創歷史新高 13,262 點，預期短期區間震盪整理後，將邁入年底財報空窗期的「作夢行情」，13,000 點有望成為常態。投資人可重點關注基本面佳的半導體、5G、散熱、PCB 以及蘋概股。

疫苗仍需等待，台股回歸基本面

聯邦精選科技基金經理人洪威指出，輝瑞雖宣稱疫苗有效率達 90% 以上，但仍有許多疑慮存在。第一，疫苗使用的是信使核糖核酸 (messenger RNA，mRNA)，透過基因工程在人體內注入模仿新冠病毒的蛋白質，由免疫細胞捕捉並記憶這種蛋白質，與直接將減毒病毒打入體內的傳統疫苗不同。但這款新技術是否可行仍存在疑慮，且美國的監管上也尚未有完整的配套措施。

第二，輝瑞在發布消息時，是使用新聞稿而非由正式的醫療期刊曝光。洪威認為這種不正式的曝光方式無法讓人完全信服，且疫苗若要大規模施打仍有難度。疫苗的樂觀情緒帶動的原油、航空等行情僅有短期效果，中長線資金仍會回歸展望佳的電子股。

展望後市，洪威表示再過 3 天台股財報將全數公布完畢，並邁入「財報空窗期」，台股受到消息面的影響將下降，並回歸基本面。投資人近期可關注拜登選後政策方向、11/20 展開的台美高層經濟對話，後續行情仍看好半導體、5G、散熱、PCB 與蘋概股等電子股。

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