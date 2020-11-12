〈群聯法說〉Q3純益季增55% 每股賺9.3元 前三季24.94元寫同期新高
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記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (12) 日公告第三季財報，本業雖受疫情影響，但業外認列 KSI 處分利益挹注獲利，單季稅後純益 18.34 億元，季增 55%，年增 12.4%，每股純益 9.3 元。前三季稅後純益 49.15 億元，年增 49.3%，每股純益 24.94 元，寫歷年同期次高。
群聯第三季營收 119.34 億元，季增 10%，年減 3.7%，毛利率 23.02%，季減 1.6 個百分點，年減 4.4 個百分點，營益率 9.55%，季減 0.4 個百分點，年減 4.44 個百分點；稅後純益 18.34 億元，季增 55%，年增 12.4%，每股純益 9.3 元。
群聯前三季 356.56 億元，年減 13.12%，毛利率 26.04%，年增 1.71 個百分點，營益率 11.23%，年減 1.04 個百分點；稅後純益 49.15 億元，年增 49.3%，每股純益 24.94 元，寫歷年同期次高。
群聯第三季受疫情影響，本業表現較傳統旺季疲弱，業外方面受美元走貶影響，匯兌損失達約 1.29 億元，但業外投資 KSI 及宏芯宇等獲利較去年同期成長超過 6 倍，認列 KSI 處分利益 9.67 億元，帶動獲利成長。
群聯董事長潘健成表示，除持續推出高毛利產品與保持良好庫存管理，穩定毛利率表現外，也將謹慎管理美元部位資產與負債，降低業外匯兌損失的影響。