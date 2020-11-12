瑞軒電視需求強 前3季轉虧為盈 EPS 0.13元

瑞軒 (2489-TW) 今 (12) 日公告第 3 季財報，受惠終端市場需求回溫、品牌備貨需求強勁，單季稅後純益達 2.41 億元，季增 30.12%、年增 40.9 倍，每股純益 0.3 元，為近四年單季新高，也抵消上半年虧損，累計前 3 季營運轉虧為盈，稅後純益達 1.01 億元，每股純益 0.13 元。

瑞軒第 3 季營收 45.86 億元，季增 14.05%，年增 21.62%，毛利率 7.82%，季減 1.26 個百分點、年減 4.47 個百分點，營益率 -1.72%，較上季 - 2.08% 改善，但較去年同期擴大，稅後純益 2.41 億元，季增 30.12%、年增 4094.23%，每股純益 0.3 元，為近 16 季新高。

累計瑞軒前 3 季營收 115.82 億元，年增 5.1%，毛利率 8.28%，年減 5.49 個百分點，營益率 - 3.27%，較去年虧損擴大，但在業外挹注下，全年已轉虧為盈，稅後純益達 1.01 億元、年減 30%，每股純益 0.13 元。

瑞軒表示，第 3 季是傳統電視銷售旺季，加上下游廠商積極備貨，整體電視及電競顯示器訂單出貨量大增，統計第 3 季電視及電競顯示器出貨達 120 萬台、年增近 3 成，滑鼠、Webcam 等電腦周邊出貨也達 290 萬個，季增 31%、E 較往年翻倍，SoundBar 產品則維持往年水準。。

展望未來，瑞軒指出，疫情改變全球商業模式、生活型態，看好宅經濟商機延續，預期第 4 季電腦及周邊產品備貨、電視品牌廠遞延出貨效應將延續，第 4 季營運可望在優於第 3 季，轉投資日本陪伴型機器人市場也加速發酵，估今年出貨量將達 5000 台，較去年成長 10 倍。