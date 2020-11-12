〈群聯法說〉明年下半年NAND Flash供給將吃緊 全年營運樂觀

記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (12) 日召開線上法說，董事長潘健成表示，明年手機、PC 與伺服器應用動能強，也有新業務挹注成長動能，營運展望樂觀；對於 NAND Flash 市況，他預期，明年下半年都將處於供給吃緊狀態。

潘健成表示，許多第二、三季放緩的訂單，第四季開始啟動追加，加上遊戲機動能強勁，對本季展望偏向樂觀看待；而處分合肥兆芯的處分利益 40 億元，也將挹注第四季業外獲利。

展望明年，潘健成表示，手機相關行動業務將會一飛衝天，也已取得多家一線大廠筆電 Gen4 入場券，PC、伺服器應用會顯著增加，且明年將有 eMMC 模組等業務從零啟動，營收貢獻將明顯跳增，看好明年整體市場需求將大幅成長，營運展望樂觀，對未來 3-5 年也不悲觀。

對於 NAND Flash 市況展望，潘健成指出，明年第一季適逢傳統淡季，預期第三季起 NAND Flash 供給將轉趨吃緊，下半年都會處於吃緊狀態，看好未來 5 年 NAND Flash 需求都將持續成長，也將搭著市況成長順風車，擴大市占率。

至於車用領域的布局，潘健成表示，已布局車用儲存方案超過 5 年，目前在車用 eMMC 控制晶片市占率全球第一，車用儲存模組方案則在積極加碼布局，預期整體車用比重在 2023-2025 年，將明顯成長。

被問及南韓記憶體大廠 SK 海力士買下英特爾 NAND Flash 業務，對記憶體產業的變化，潘健成認為，對整體 NAND 供給影響小，但競爭廠商減少、有助價格穩定，且有利於非韓系原廠資源整合，但英特爾主控的合作廠商恐受傷。