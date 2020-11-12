〈英特磊法說〉Q3虧轉盈EPS 0.61元 Q4看好5G、國防訂單挹注動能

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (12) 日召開法說，公布第 3 季財報，受惠國防訂單需求回溫、生產效率提升，單季營運轉虧為盈，稅後純益達 2187.1 萬元、年增 2.91%，每股純益 0.61 元，累計前 3 季每股賺 0.45 元，展望第 4 季也持續看好 5G、國防訂單將挹注營運動能增溫。

英特磊第 3 季合併營收 1.74 億元，季增 8.26%、年減 5.09%，毛利率 32.89%，季增 13.72 個百分點、年減 1.91 個百分點，營益率 10.44%，季增 16.19 個百分點、年減 2.19 個百分點，稅後純益 2187.1 萬元，由上季轉虧為盈、年增 2.91%，每股純益 0.61 元。

累計英特磊前 3 季合併營收 4.85 億元，年減 9%，毛利率 26.92%、年減 7.64 個百分點，營益率 2.07%、年減 10.11 個百分點，稅後純益 1616.3 萬元，年減 70.3%，每股純益 0.45 元。

英特磊表示，第 4 季砷化鎵受惠 5G 需求，pHEMT 大廠下半年 5G 及國防需求回升，訂單逐步到位，磷化銦、銻化鎵部分，也將分別爭取客戶新年度 HBT 供貨、年底國防大廠紅外磊晶訂單，可望為營運添動能，另外，也將持續朝氮化鎵 (GaN) 研發。

英特磊第 3 季產品營收比重，砷化鎵占 37.1%、磷化銦占 27.9%、銻化鎵及硬體則占 35%。