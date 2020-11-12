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投資大師：憲政危機可能引爆美股拋售浪潮

鉅亨網編譯羅昀玫
投資大師：憲政危機可能引發美股拋售浪潮。(圖片：AFP)
投資大師：憲政危機可能引發美股拋售浪潮。(圖片：AFP)
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週四 (12 日) 前對沖基金經理、現任 CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 警告，自上週選舉日來，美股大多處於上漲的態勢，但有些風險可能會上升，引爆市場拋售潮。

投資大師 Jim Cramer 週四表示：「我們擔心的是，我們可能會走向一場憲法危機，這並不令人鼓舞，川普總統經常在推特發布今年大選如何被人為操縱的訊息。」

外媒報導，民主黨總統候選人拜登以 279 票對 217 票，跨過勝選門檻擊敗現任總統川普。川普已拒絕對權力的和平過渡做出承諾，多次推文控訴大選計票舞弊。

川普競選團隊正試圖訴諸法律翻盤，要求六個關鍵搖擺州進行重新計票，包括：亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、賓州和威斯康辛州。喬治亞州週三 正式宣布將手工重新計票。

Jim Cramer 提到，從股市的角度來看，這是個 (憲法危機) 問題！而這可能會引發再一次股市拋售浪潮。

(圖片：AFP)
Cramer 稱，看樣子川普不會在明年一月搬出白宮。(圖片：AFP)

Cramer 預測：「看樣子川普不會在明年一月搬出白宮，川普陣營否認選舉的合法性，並試圖以任何可能的方式進行鬥爭，他們肯定會破壞美國政局的穩定。」

大選最終的正式結果將等到明年一月份才能底定。基於選票重計尚未解決、各州必須在 12 月 8 日之前解決有關選舉結果的所有未決問題。

全體選舉人將在 12 月 14 日確定 2020 年總統勝選者，12 月 23 日將結果交給參議院議長，即現任副總統彭斯。

參眾兩院將於 1 月 6 日開會計算選舉人票，並由彭斯負責監督與宣佈最終結果。若出現爭議性結果，川普和拜登都不願承認敗選，而兩院做出不同的裁決，恐將引發無法解決的憲法僵局。

Cramer 還指出，新冠疫情 (COVID-19) 再度惡化，包括美國大部分地區、世界其他地區的住院治療人數增加，加上，缺乏對陷入危機企業提供新的刺激方案，這是華爾街還沒充分關注的不利因素。

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