川普拒絕承認敗選 拜登：他令人尷尬

週二 (10 日) 拜登在家鄉特拉華州威爾明頓召開記者會，直言川普拒絕承認敗選令人尷尬！

川普至今仍拒絕承認敗選，繼續要求調查大選投票舞弊，拜登週二表示，川普政府拒絕授權啟動正式過渡權力，這絕對不會阻攔我們接下來要做的事情。拜登稱：「我們已開始籌組政權過渡工作。」

當被問及他對川普拒絕承認敗選的看法，拜登回應：「實話說，我只是覺得這令人尷尬。川普政府不願意承認我們勝選事實，對我們的政權過渡計劃，以及從現在起到 1 月 20 日我們能做的事情並沒有多大的影響。」

儘管下屆美國總統要在明年 1 月 20 日後才能就任，7 日拜登團隊已開通了一個過渡期網站，週一拜登宣布了新冠疫情工作組。

拜登週二稱，他將保持一致的狀態找齊白宮幕僚，並審查內閣名單，他強調，沒有什麼能阻攔我們。

週二 (10 日) 川普重申大選計票舞弊，不服大選結果，推文連發強調「我們會贏！」川普正希望透過法律戰翻盤選舉結果，指控多達十州選舉涉及違規。

美國總務管理局 (GSA) 的官員目前拒絕簽署允許拜登過渡團隊於本週正式開始工作的信函，GSA 發言人 Pamela Pennington 表示：「大選結果尚未確定，GSA 將繼續遵守並履行法規所有要求。」