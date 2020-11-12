〈海運業獲利衝高〉長榮Q3大賺逾80億元 賺贏過去3年獲利總和

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，單季稅後純益高達 81.85 億元，年增 5937%，每股純益 1.7 元，不僅創 2010 年第四季以來單季新高，更是一季就賺贏過去三年獲利的總和，使前三季稅後純益高達 109.36 億元，年增 3113%，每股純益來到 2.27 元，今年將是 10 年來最好的一年。

受惠 8 月起歐美廠商拉貨力道強勁，市場缺櫃狀況嚴峻，尤其美國線海運價格不斷飆高，長榮第三季合併營收 550.42 億元，年增 10.4%，營業毛利 134.6 億元，年增 245.79%，毛利率 24.46%，年增 16.65 個百分點，營業利益 110.91 億元，年增 714%，營業利益率 20.15%，年增 17.42 個百分點。

進入第四季傳統相對淡季後，由於缺艙缺櫃問題並未緩解，目前美東線運價仍超過每 FEU 4600 美元、美西線也高達每 FEU 逾 3800 美元，而長榮將於明日起啟航最新的 12000 TEU 級 F 型船，投入亞洲 - 美國東岸 (AUE) 航線，預計年底前將再交付 1 艘新船，在火熱的海運市況中，營運動能相當樂觀。

長榮強調，在船隊規劃上超前佈署，不同於許多航運業者於現貨市場搶租二手船，今年以來已陸續投入 5 艘新造的 12000 TEU 級 F 型貨櫃輪，有效搭上這波運價飆漲潮。

法人更樂觀看待，由於中國十一長假過後需求持續，加上缺櫃等問題支撐美洲線運價居高不下，而遠洋線運價反應至營收通常存在遞延效應，樂觀預估長榮第四季的營收和獲利將優於第三季，第四季稅後純益有望衝上 90 億元。