美國疫情升溫 數據顯示復甦力道可能正在減弱

受到疫情二次爆發影響，近期經濟數據多出現放緩跡象，零售消費、小型企業聘僱等高頻資料都出現危險訊號，華爾街警告，若入冬後疫情進一步惡化，消費者的信心恐因此動搖。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四 (12 日) 表示，儘管他仍然認為美國的復甦是「堅實的道路」，但疫情的惡化可能會打擊經濟，近期的新確診案例都達到創紀錄的水準，許多州也開始限制民眾活動，即使未來可能出現疫苗的「好消息」，接下來的幾個月可能仍充滿挑戰。

據彭博社 (Bloomberg) 數據統計，美國週四新確診案例飆升至 14.3 萬人，截至 11 月初，美國每日新增確診超過 12.5 萬人，是 6 月期間的 6 倍，每天約有一千人死亡，許多地區醫院就診人數不斷增加，州和地方政府也開始實施新的活動限制。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 美國首席經濟學家 Gregory Daco 表示，目前疫情已惡化程度至接近夏天的水準，牛津經濟復甦指數中經濟、社會和健康的已連續第四週出現下降，近期走勢非常疲軟，其中已有 47 個州的指數也在下滑。

Daco 表示，預估入秋後幾個月受到病毒二次爆發風險影響，恐為市場與流動性帶來壓力，進而使經濟明顯趨緩，儘管就業和需求仍維持正向動能，但兩者目前都非常接近停滯。

牛津經濟復甦指數 (圖: Reuters)

零售消費放緩

據 OpenTable 顯示，疫情持續升溫下餐廳內用訂位數據已連續四週下跌， Unacast 數據也發現 10 月初以來零售消費流量也正在趨緩，Safegraph 數據則顯示消費者零售網站流量 9 月至今便未再成長。

網路、實體零售銷售與餐廳訂位走勢圖 (圖: Reuters)

就業市場強中透弱

與零售銷售相比，就業市場成長較為強勁，據 UKG 數據發現，hiringlab 人才招募網站中職位招聘指數正持續攀升，目前水準僅低於 2019 年水平約 13%，且一些企業與產業的輪班數量也增加 1.3%，儘管上週初請失業金人數仍有 70.9 萬人，但已自高點持續走低。

不過，Homebase 數據發現小型企業就業近一個月出現緩跌的現象。

研調機構 Chmura 以 2019 年就業趨勢分析發現，過去兩週新職位釋出數量已自原先預估的 78% 急劇下降至 66%，這表明企業未來的招聘計劃正在衰退。

Indeed 數據也透露，儘管新釋出職缺已逐步回到 2019 年的水平，但仍無法掩飾產業就業分布不均的問題，其中受惠於疫情受惠產業電商的成長，「庫存和運送」的物流職缺比去年成長 26%，然而，疫情受災產業如飯店與旅遊業皆下挫近 47%。

此外，UKG 的數據也出現同樣的現象，其中輪班數量成長主因於大企業、製造業與醫療照護產業所推動，員工人數少於 500 人的小企業則持平，零售和酒店業更是自上個月以來便持續下滑。

不過，高盛分析師 David Choi 表示，相較於年初的疫情大爆發，近期二次爆發對整體經濟活動的影響「相對有限」，因為企業、消費者與地方政府都針對疫情已經對支出、工作與法規進行調整，新確診病例不會像年初那般兇猛。

然而，Choi 警告，目前病毒的二次爆發只是開始，預計入冬病毒傳染將明顯惡化，儘管數據表明，近期疫情風險提高並未改變消費者行為，但如果隨著病例、住院和死亡人數持續增加，屆時可能會因此動搖消費者的信心。