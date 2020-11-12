〈美股早盤〉疫情持續升溫 美股多空情緒交纏 道瓊開盤挫逾百點

美國疫情急劇升溫，打壓疫苗樂觀情緒，美股早盤週四 (12 日) 多空拉鋸，主要指數漲跌互現，道瓊工業指數跌逾百點或 0.5％，那斯達克指數漲 0.4％，標普 500 指數跌 0.5％，費半跌 0.2％。

隨著疫情持續惡化，約翰霍普金斯大學數據顯示，美國週三 (11 日) 新增確診數達 14.2 萬例，死亡數更來到 5 月以來最高，單日新增死亡近 2,000 人，且住院率持續上升。

為避免疫情進一步擴散，紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 下令採取新一輪防疫措施，州内餐廳、酒吧及健身房等公共場所必須在晚上 10 點前關閉，限制令週五 (13 日) 生效。

對經濟情勢較敏感的工業和金融類股普遍下跌，波音 (BA-US) 早盤跌 1.1％，摩根大通 (JPM-YS) 跌 1.5％。受疫情衝擊甚劇的美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 及皇家加勒比 (RCL-US) 分別跌 1.2％、2.1％和 3.9％。

週四 (12 日) 稍晚，聯準會 (Fed) 總裁鮑爾 (Jerome Powell)、歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 及英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 將出席歐洲央行論壇並發表演說。

截至台北時間週四 (12 日)21 時許：

道瓊指數下跌 140.40 點或 - 0.48%，暫報 29257.23 點

那斯達克上漲 48.20 點或 0.41%，暫報 11834.63 點

標普 500 指數下跌 16.81 點或 - 0.47%，暫報 3555.85 點

費半下跌 4.96 點或 - 0.20%，暫報 2506.28 點

台積電 ADR 下跌 0.43% 至每股 90.49 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.926%

紐約輕原油上漲 0.63% 至每桶 41.71 美元

布蘭特原油上漲 0.43% 至每桶 43.99 美元

黃金上漲 0.78% 至每盎司 1876.20 美元

美元指數下跌 0.09% 至 92.940 點

道瓊工業指數週線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Moderna(MRNA-US) 早盤上漲 2.30％，至 84.34 美元。

Moderna 週三表示已取得足夠數據，將針對新冠疫苗 mRNA-1273 進行首次的期間分析，但並未說明何時將有效性數據提交獨立委員會審查，不過，白宮防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci) 對於 Moderna 到的初步數據表示樂觀。

富國銀行 (WFC-US) 早盤下跌 1.28％，至 23.88 美元。

《彭博》引述知情人士稱，富國銀行 (Wells Fargo) 有意願出售自家信用卡部門，目前已和潛在買方進行接觸。

在去年上任後，執行長 Charlie Scharf 便對公司各種業務展開研究，最近幾週開始與潛在買家商談，據了解，可能出售的業務包含價值 6070 億美元的資產管理部門、企業信託部門等。

拼多多 (PDD-US) 早盤上漲 22.89％，至 136.97 美元。

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：人民幣 142.1 億元，年增 89%，優於市場平均預期的 22 億元

歸屬於普通股股東淨損：人民幣 7.85 億元，去年同期為 23.35 億元

商品成交總額 (GMV)：人民幣 1.458 兆元，年增 73%

年度活躍買家平均消費額：人民幣 1,993.1 元，年增 27%

平均每月活躍用戶數：6.43 億人次，年增 50%

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營業損失：人民幣 3.4 億元，去年同期為 21.24 億元

歸屬於普通股股東淨利：人民幣 4.66 億元，去年同期淨損為 16.6 億元

每日關鍵經濟數據：

美國 10 月 CPI 年增率報 1.2%，預期 1.3%，前值 1.4%

美國 10 月 CPI 月增率報 0%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 10 月核心 CPI 年增率報 1.6%，預期 1.7%，前值 1.7%

美國 10 月核心 CPI 月增率報 0%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國上週 (11/7) 初領失業金報 70.9 萬人，預期 73.4 萬人，前值自 75.1 萬人上調至 75.7 萬人

美國上週 (10/31) 續領失業金報 678.6 萬人，預期 690 萬人，前值自 758.5 萬人下調至 722.2 萬人

美國 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

市場開始重新審視疫情危機對經濟的短期影響，尤其是週期性類股和價值股。部份分析人士開始質疑漲勢轉向週期性股票的看法，滙豐私人銀行首席市場策略師 Willem Sels 便表示，並不完全認同撤出科技股並轉向價值股的看法。

StoneX Group Inc. 全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示：「隨著 11 月初幾種催化劑效果消散，市場確實對近期的感染情勢表示擔憂。」

高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家發布報告指出，雖然消費者支出和續領失業金數據，對於疫情蔓延的反應較夏季時還要微弱，但截至 11 月初的 OpenTable 數據顯示，在病例增幅較大的地區，室內用餐活動減幅越大，顯示對疫情較敏感的產業正展現疫情衝擊擴大的初步跡象。