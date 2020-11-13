螞蟻上市時間不明 估值下修恐成定局

螞蟻上市一途受阻，周四 (13 日) 華爾街日報直指是中國國家主席習近平親自下令暫停螞蟻下市，這導致未來螞蟻上市之路前景不明，而且兩大針對網科企業而來的監管政策草案 (金融創新與反壟斷) 公布後，螞蟻估值勢必重創。

面對這一全球最大 IPO 的停擺，無論是對於螞蟻集團亦或是投資人而言，當下最重要的兩件事：第一何時能再重新上市？重啟上市後螞蟻還值不值人民幣 2.1 兆元？

重啟上市路遙遙

依照中國證券相關法規，一旦申請上市企業停止上市後，需要半年後才能重啟上市。不過螞蟻這次被「下架」是由習近平指示，以中國官場文化來看，螞蟻要重回上市可能要拖更久。

華爾街日報報導稱，在馬雲公開批評中國金融主管機關和銀行業幾天後，習近平親自下令要求中國監管機關進行調查，並暫停螞蟻集團的 IPO。

報導又指出，消息人士透露，習近平不在乎大家會否以此致富 (螞蟻上市)，他關心的是致富後所做的事，以及是否將利益與國家利益保持一致。

針對此報導，螞蟻集團與中國國務院均未回應。

圖片: AFP

螞蟻估值不樂觀

螞蟻若開始重新上市，決定估值的關鍵因素就是網路小額放款新規定何時落實推出。

除此之外，螞蟻集團暫緩 IPO 後，估值重估已是全球投資銀行業的共識，螞蟻集團市值最終會縮水到何種地步、是否會出現斷崖式跳水成為市場關注的焦點。

從 A 股歷史上看，完成發行繳款又被暫停上市並退還新股申購資金的案例並不多，除了金融海嘯期間有 10 檔股票外，近 20 年約有三起類似案例，但這些案例都是上市企業財務方面出現問題，受到「法規層面」影響而被暫停的只有螞蟻一例。

業內人士表示，估值被下調的幅度都要等法規最終公布後才能評斷，但以中國主管機關有意要好好整頓網路科技業來看，螞蟻估值避免不了大打折。

同時合理來看，螞蟻上市時間將會落在法規推出後，因為此法對企業造成的風險必定是主管訊問焦點之一。

