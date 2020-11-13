螞蟻、騰訊面臨監管緊箍咒 北京為何此刻對科技業出重拳？

「Big Tech」不只在歐美受到監管機關注目，中國當局最近放話將嚴加管制，螞蟻集團 IPO 突然喊卡、騰訊也烏雲罩頂，中國科技股周二 (10 日)、周三 (11 日) 連兩日重挫、市值蒸發 2900 億美元，為何北京當局要選在此刻出手？北京想要什麼？

彭博專欄作家任淑莉 (Shuli Ren) 表示，中國經濟在疫情後呈現「K 型復甦」，這種日益擴大的不平等不為北京所樂見。

中國經濟走出疫情引發的衰退之後，經濟以兩種速度運行：大型科技公司蓬勃發展，經營街邊店的中小商家則苦苦掙扎；一年前，電子商務約占零售總額 25%，現在這個比率上升到接近 30%。簡單來說，疫情正導致線上線下差距日益擴大。

雪上加霜的是，中國的科技巨擘不願和小企業分享在網路上賺取的利潤，而且更積極發展業務。

北京當局本周發布「互聯網平台反壟斷指南草案」，向社會公開徵求意願，裡面所列的違規行為同一產品卻對不同消費者提供不同價格，等於迫使合作商家和平台簽訂排他性協議。阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊 (0700-HK) 甚至要求大型投資銀行選邊站。一般商家毫無立足之地。

中國科技業強硬的姿態在今年引起不少社會騷動。舉例來說，4 月中國剛解封，廣東省餐飲協會向美團發布公開信，譴責這個食品外送超級 app 業者之所以能不斷提高佣金，憑藉的是在該省擁有介於 60% 到 90% 的市占率。後來美團做了一些讓步。

但任淑莉說，這並未解決更廣泛的問題，線下商品銷售仍不穩定，業者處於困境。中國餐飲業績持續萎縮，9 月銷售年減 2.9%，而這是去年聘僱了 3300 萬人的龐大產業。北京許多就業機會岌岌可危。

里昂證券分析師 Hans Fan 說，過去北京也曾對其他產業提出「指南草案」，例如針對 7 月頒布針對商業銀行的最終版本指南便放寬了規定，允許銀行開發線上現金貸款業務。

任淑莉說，北京當局並非不認同自然壟斷的經濟效益，但如果頑固的科技巨擘加劇 K 型復甦，官員有很大機率出手阻擋。對科技業來說，有得必有失。