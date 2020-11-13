【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國通報超過 14.4 萬例新增確診，這是迄今為止的單日最高記錄，另外白宮退出刺激談判，川普祭出中企新禁令，終場美股四大指數均呈現下跌，漲跌幅介於 - 0.65% 至 - 1.31%，其中費半指數最為弱勢，台積電 ADR 下跌 1.17%，聯電 ADR 下跌 1.81%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮下跌，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為 13,000 點附近，上檔壓力為 13,400 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入 80 以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

3. 櫃買指數下跌 0.58%，收在 165.91 點。短線支撐為 163 點附近，壓力為 170 點附近。

4. 觀盤重點：美股科技股反彈，也帶動台股部分電子股轉強，不過在股神巴菲特逢高賣出蘋果股票及 NASDAQ 指數短線技術型態上仍相對道瓊指數來的弱，因此我們認為短線上建議投資人選股佈局上，採分散佈局，不宜過度集中在科技股。選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需股等。。

5.2317 鴻海昨（12）日公布第 3 季財報，受惠蘋果新機拉貨，毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，同步攀上近四年同期高點，獲利季增近 35%，為近五年同期最佳，每股純益 2.23 元，優於市場預期。

6.3231 緯創今（12）日召開董事會，通過擴充墨西哥廠與新竹湖口廠的產能，同時，旗下昆山廠出售給立訊，預定交割日為 2021 年 1 月 1 日，暫定交易價格為人民幣 33 億元（約新台幣 142 億元）。

7.2472 立隆電第 3 季獲利年增 113.7%；前三季獲利年成長 64%。法人看好，全球鋁質電解電容龍頭日商佳美工（Nippon Chemi-con）上季受惠遊戲機用電容需求強勁，本業轉盈，在龍頭廠營運轉佳之下，2472 立隆電也將反映市況回溫趨勢，尤其在宅經濟商機推動 PC、NB 及伺服器需求延續，2472 立隆電本季鋁質電解電容出貨有望延續上季動能。

8.PLATTS 報導，油價、乙烯等上游原料反彈，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情漲勢持續發酵，其中，ABS 漲勢凌厲，每噸價格彈升 100 美元，突破二千美元、達 2,050 美元；PS 也續揚 40 美元，每噸價格站上 1,300 美元整數關卡。1326 台化、1312 國喬、1309 台達化獲利可望受惠。

9. 無塵室廠務工程大廠 2404 漢唐第三季財報出爐，單季稅後淨利達 12.88 億元，相較 2019 年同期大幅成長 127.4％，累計前三季稅後就賺超過 1.5 個股本，繳出亮眼營運成績單。

