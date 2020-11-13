〈台股盤前〉美股全面收黑 指數難逃拉回整理格局

台股昨 (12) 日一度衝上 13324.86 點創波段新高後節節敗退，終場下跌 40.41 點，收 13221.78 點，守住 5 日線，法人認為，美股四大指數週四全面收黑，台股也難逃拉回整理格局，不過新台幣持續走升、外資資金回補下，指數走升趨勢不變。

美國聯準會 (Fed) 認為，經濟短期仍受疫情影響，復甦力道放緩、美國總統川普再度簽署針對中國投資的行政命令，將影響 31 家中國企業、小型紓困案談判陷入僵局等利空消息下，美國四大指數全面收黑，道瓊下跌逾 300 點、標普與費半跌幅逾 1%，那指下跌 0.65%。

市場消息方面，鴻海受惠蘋果新機拉貨，在三率三升帶動下，稅後純益 308.55 億元，季增 34.9%、年增 0.6%，每股純益 2.23 元，寫下 5 年同期最佳，單季賺贏上半年，前三季每股純益來到 4.03 元，預期本季客戶新品需求優於預期，營收，將改寫去年第四季寫下的單季次高紀錄。

三星在上海發表以自家 5 奈米製程生產的 5G 旗艦晶片「Exynos1080」，據外媒報導，蘋果有意將部分自家首款 Mac 處理器「M1」代工單轉至三星 5 奈米生產，打破台積電獨家代工局面，再次掀起台積電、三星兩強的搶蘋果單大戰。

代工廠和碩總經理廖賜政表示，董事會通過將斥資 1.5 億美元 (約新台幣 42.77 億元) 赴印度設廠，估投產時程最快要到明年下半年或後年，去年投資的越南廠本月也開始量產，未來不排除因應客戶在地製造、在地生產需求，評估赴美國設廠可能。