有賺就跑vs.長線傻抱 誰是贏家？

最近市場波瀾不斷，許多投資人都抱持著「有賺就跑」的心態，究竟短進短出和執著地堅持紀律長期投資，哪個方法比較容易成為投資贏家？鑑往知來，以近期三年、近百年來看，什麼方法才是比較好的選擇。

1. 有賺就跑？小心兩大風險

下圖以過去三年的市場資料來回測，賺了就跑與長線投資的最終報酬率比較。假設賺了就跑的投資人在獲利 5%、7% 就獲利了結，約過 7 天基金入賬後開始等候買進點（比當初賣出價格便宜時，或等超過一個月就直接買進），然後週而復始。結果不停利、長期持有比設定停利的人，累積報酬率還要高出了將近 10%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，指數採標普 500 指數，以美元計算，資料期間 2017/11/10 – 2020/11/10。每次買進假設產生約 0.6% 的成本。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

停利面臨最大的風險有兩個，第一是交易手續費（不論是申購手續費或短線交易費用）會侵蝕投資報酬，設定的停利目標越低會觸發越頻繁的交易，以致產生越多費用。第二是不在市場內的時間變多，阻礙複利發揮最大的效果。而且，如果是市場意外強勁上漲時，很有可能就再也找不到進場點。

2. 投資時間要多長？超過三年以上效果顯著

再來，透過過去將近百年的資料，來看看持有時間比較長，會不會對投資有幫助。

大部分喜歡短線買賣的人，是因為認為這樣比較安全、比較不容易賠錢，但從下圖就可以發現事實剛好相反。持有期間越短，越容易賠錢（藍色柱狀，負報酬機率）。以持有三個月和持有三年相比，短線操作在過去近百年裡有 37% 的機率可能賠錢，而長期持有僅有 22%，投資報酬率的波動度也大幅降低。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，指數採標普 500 指數，以美元計算，資料期間 1927/12/30 – 2020/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

換句話說，想要透過快速地買進賣出來獲取利潤，除了要眼明手快，還要有不錯的運氣。相反的，延長持有的時間，就可以簡單提高正報酬機率，也不需要冒上大賠的風險。

3. 市場太亂，先出場觀望？

此外，短線操作的另一個常見理由是市場目前太亂、太多不確定性因素，需要出場觀望一下。然而如果在市場陷入恐慌情緒時（此處假設恐慌指數升高超過 30），未來一年的美股平均報酬是 18.7%，大幅高於太平盛世時期的 7.1%。因此，如果市場陷入恐慌時，其實不是出場的最佳時機，反而應該要再想辦法加碼或持續持有。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，指數採標普 500 指數，資料期間 1990/1/31 - 2020/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

短線賺錢好厲害？選對資產抱好抱滿才是大贏家

聽見別人在短短時間內就賺到不錯的報酬率，會覺得很羨慕是很正常的。然而，投資路上最重要的是要能夠長遠且持續地累積報酬，而不在一時的煙花絢爛。陷入恐慌情緒就賣出、小賺停利就跑等短進短出的行為，容易產生過多的交易成本和增加閒置在投資市場之外的時間，進而壓縮報酬率。選對資產，堅定長抱，才是投資路上最佳選擇。

鉅亨精選基金

>> 摩根士丹利環球機會基金 A

>> 安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)

>> 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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