六福Q3獲利逾1400萬元 終結連19季虧損 EPS 0.08元

不少以郊區型飯店為主的連鎖飯店業者，第三季獲利報喜，六福 (2705-TW) 今 (13) 日發布第三季財報表現也亮眼，稅後純益 1441 萬元，每股純益 0.08 元，終結連 19 季虧損。

六福第三季合併營收 5.8 億元，年增 3.37%，營業毛利 1.88 億元，年增 42.32%，毛利率 32.44%，年增 8.88 個百分點，營業利益 3341 萬元，年增 235.87%，營業利益率 5.76%，年增 10.14 個百分點，稅後純益 1441 萬元。

六福前三季稅後虧損 3.17 億元，每股虧損 1.72 元，已較去年同期虧損 4.93 億元收斂。

六福說明，暑假檔期入園人次達 60 萬，推升園區內消費人次年增 1.3 倍，而六福莊第 3 季住房率達 70% 水準，台北六福萬怡酒店每逢周末住房率也有 50%，此外，六福客棧於 7 月轉為防疫旅館，使第三季呈現近乎滿房。

展望後市，六福表示，由於國旅市場持續暢旺，ITF 旅展業績達 4200 萬元，年增 18%，接下來將持續發展精緻且高體驗價值旅遊商品，並隨著春酒尾牙、耶誕節、跨年、春節年菜等活動陸續開跑，可望挹注第四季成長動能。