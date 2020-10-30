〈ITF旅展〉多家飯店傳捷報 雲朗觀光業績增5倍 明年國旅熱潮不退

2020 ITF 台北國際旅展今 (30) 日登場，各大飯店業者也積極進行自家的線上旅展促銷，包括雲品 (2748-TW)、寒舍 (2739-TW)、六福 (2705-TW)、老爺酒店集團和遠東香格里拉飯店等多家飯店集團銷售均傳捷報，其中，雲品所屬雲朗觀光集團業績較去年同期大增逾 5 倍，六福增逾 70%，雲品認為，在此情況下，可預見 2021 年國旅市場依舊暢旺。

雲品所屬雲朗觀光集團表示，國旅需求大爆發，今年首次推出的君品酒店雅緻客房住宿券即成為人氣商品，而每張 2250 元的翰兆品聯合住宿券和 47888 元的雲品溫泉酒店住宿券則是銷售量最多的產品。

雲朗觀光統計，實體旅展首日總業績較去年同期大增超過 2 倍，而線上旅展自 10 月 22 日起上線至今也創下熱銷成績，合計總業績較去年同期已成長超過 5 倍，在此情況下，可預見 2021 年國旅市場依舊暢旺。

六福旅遊集團則表示，線上旅展加上今日現場旅展銷售，業績已達 2060 萬元，年增 47%。

寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店和礁溪寒沐酒店聯手參展，開賣首日現場業績達 1000 萬元，加上寒舍線上旅展與今年首度於飯店設置的寒舍旅展快閃櫃，總業績已超過 6000 萬元，其中，熱銷冠軍商品為「探索廚房平日自助午晚餐券」，銷售突破 2000 客。

而老爺酒店集團也不遑多讓，住宿券成為大熱門商品，線上旅展開賣首日達 3500 萬元，年增逾 6 倍，明星商品為每張 2900 元的老爺酒店集團聯合住宿券。

遠東集團旗下香格里拉台北、台南遠東國際大飯店則是與 Mega50 聯合推出各式住宿、餐飲、年菜外帶和健身券等超值選擇，開賣首日業績也衝破 1000 萬元。