郭明錤：看好嘉聯益重返蘋果供應鏈 明年相關營收將倍增

蘋果 2020 年新旗艦手機 iPhone12 系列全面上市，天風證券分析師郭明錤今 日出具報告指出，受惠重回蘋果全產品線軟板供應鏈，預估 2021 年嘉聯益 (6153-TW) 的蘋果營收將成長 1 倍以上，每股純益可望達 5 元以上。

郭明錤看好嘉聯益獲利前景，主要是因供應蘋果事業營收顯著成長，且瀚宇博 (5469-TW) 入股後成本結構將顯著改善。

郭明錤認為，嘉聯益可望取得明年 iPhone 13 與 13 mini 約 40-50% 電池軟板訂單，預測 iPhone 13 將是首度採用電池軟板技術的機型，有利於節省內部空間與降低成本。

iPhone 12 系列的電池軟硬版供貨商包括欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW) 與 TTM，iPhone 13 系列的電池軟板供應商改為嘉聯益、欣興與華通。而 iPhone 13 系列電池板因供應商數目變少，故競爭降低而有利供應商長期利潤，嘉聯益將成 iPhone 13 系列改用電池軟板設計的最大受益者。

郭明錤指出，嘉聯益也將首度取得 TWS 訂單，為 AirPods 系列新進入者，預測 AirPods 3 最顯著改變為外觀設計與 AirPods pro 類似，估嘉聯益將取得 AirPods 3 耳機軟板與充電盒軟板訂單，訂單預計自明年第二季開始顯著貢獻營收、獲利。

郭明錤也說，嘉聯益將重新取得 iPad 聲學與光學零部件軟板訂單，為 mini LED iPad 軟板關鍵供應商，預估 mini LED iPad 將在明年上半年中期量產，嘉聯益將重新取得 iPad 聲學與光學零部件軟板訂單。同時，Google 的 5G Pixel 手機毫米波天線、高階 Windows 筆記型電腦 LCP 傳輸板與 5G 基站 PCB，也將有助嘉聯益 2021 年非蘋業務動能。

嘉聯益 2020 年第三季營收為 47.15 億元，季增 15.3%，年減 4.7%。毛利率 16.8%，季增 1.3 個百分點，年減 0.9 個百分點，稅後純益 4.88 億元，創歷史新高，季增 97.8%，年增 1.38 倍，每股純益為 0.88 元。嘉聯益 2020 年前三季營收為 114.92 億元，毛利率為 11.47%，年減 3.45 個百分點，稅後純益 3.83 億元，年減 0.4%，每股純益為 0.69 元。

嘉聯益今年第一季虧損，主要來自產能利用率偏低及防疫成本，第二季則因疫情造成筆電、平板需求升高，帶動營收回升且虧轉盈，第三季營運獲利優於第二季，單季稅後純益創新高。

嘉聯益對於客戶端訂單事宜表示不加以評論，但嘉聯益認為，5G 手機、平板、筆電等天線數量是 4G 手機一倍，高頻 LCP/MPI 價格高於原有 PI 軟板價格，嘉聯益 LCP 軟板技術領先，透過與國際大廠策略合作及佈局，引進新客戶，期許 5G 相關及高頻應用產品占營收提升至 5 成以上。