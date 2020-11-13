萬華社會住宅300戶啟動招標 預鑄工法為缺工解套

國家住都中心繼整體衛浴工法社宅順利決標後，今 (13) 日再釋出二處基地，招標新建社會住宅統包工程，但規定建商須採「預鑄工法」，盼為營建業人力短缺解套，社宅地點落在台北市萬華，規劃興建至少 300 戶社宅，預計於 2024 年完工。

住都中心執行長張溫德表示，為加速工程進度，本次工程投標廠商須採用外牆預鑄工法，也就是說，先在預鑄廠內完成外牆構件 (包含表面磁磚及窗框)，運到施工現場完成吊掛、組裝，可大幅縮短工期、維持外牆品質與免外牆搭架及拆架，且可改善目前營建工程人力短缺問題，帶動整體營建產業升級。

住都中心指出，今年中與營建署合作，完成中和保二警消社宅 317 戶決標後，陸續啟動社宅二階興辦工程，迄今已完成新北 6 處及北市 1 處社宅統包工程決標。

住都中心今日再公告招標北市萬華 2 處基地，將於 12 月 21 日截標，累計已逾 1500 戶，展現國家隊興建社宅的決心及效率，後續將於全台陸續推出更多社宅。

住都中心說明，此萬華社宅除了套房型、二房型、三房型及無障礙房外，另規劃幼兒園、商業出租空間及辦公出租空間，希望以引入銀光產業的方式，營造青銀共融的友善社區。