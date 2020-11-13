〈房產〉建商搶進北投、士林廊帶 華固重押斥逾41億元購地

隨著北市士林各項重大建設逐步到位，帶動各大建商布局北投區，中大型建商陸續進駐插旗，今年截至 10 月止有 6 筆交易，累計投入 110 億元，為去年全年 1.2 倍，其中，華固 (2548-TW) 從去年加碼投資北投士林科技園區，總計已購入 2000 餘坪土地，金額 41 億元。

同時，已在區域內購地的建商也包括國建 (2501-TW)、長虹 (5534-TW)、遠雄 (5522-TW)、新潤 (6186-TW) 及達麗 (6177-TW) 等。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，台北市可開發素地難求，在北市府積極推動士林再生計畫下，士林北投區域將有台北藝術中心、台北科學藝術園區、捷運環狀線北環段、捷運士林站 TOD 案、劍潭站 TOD 案、士林北投科技園區、T16-18 智慧健康園區等重大建設，加上民間自辦士林紙廠開發、新光紡織廠舊址開發、陽明戲院重建等大型開發，使得近二年此區已受建商高度關注，且辦公、廠辦開發比例提高，像是華固、長虹、興利開發等預計在士林科技園區興建辦公大樓。

就士林商圈而言，區域內少有純商辦空間，租金行情而言，以劍潭站旁東西向劍潭路以南、承德路四段區域，中古商辦租金行情約落於每月每坪 1550-1850 元區間；而劍潭路以北區域，新建的商辦，預計行情會落於每月每坪 2000 元上下；而廠辦的部分因容積與土地成本相對較低等因素，預計新建完工後，未來租金會落於每月每坪 1400-1700 元

另外，北投士林科技園區目前興建建案包含中鼎 (9933-TW) 集團第二總部大樓及華固創富中心，此區預期引入科技、生醫產業等相關事業體進駐使用，推估未來廠辦的租金行情將會落在 1100-1500 元區間。

柯宏安表示，北市辦公供不應求，傳統市中心商圈新增供給仍主要仰賴都市更新及地上權案，供給量仍相當有限；隨著產業的轉型與擴張，在辦公需求無法滿足狀況下，企業勢必沿著捷運線，自傳統市中心商圈往非傳統市中心商圈延伸，以大眾運輸樞紐和車站為核心的 TOD 推動就會是重要的發展趨勢。