台股驚驚漲收13273點 續寫收盤新高 周線連二紅

美股四大指數周四全面下挫，台股今 (13) 日走勢震盪，早盤一度跌破 5 日線，最低來到 13170 點，但隨著買盤進駐，傳產強勢撐盤，電子股也回穩，帶動加權指數翻紅，重回 13200 點之上，終場收在 13273.33 點，上漲 51.55 點或 0.39%，續寫收盤新高，但成交值縮至 1796.71 億元，周線連二紅，累計本周上漲 276.82 點。

觀察蘋概三王表現，股王大立光盤中獲買盤進駐，股價強勢翻紅，終場漲近 1%，收在 3360 元；台積電早盤在平盤附近震盪，終場漲 0.8%，收在 462 元；鴻海昨日法說會釋出第三季財報「三率三升」，但累計前三季稅後純益續創同期新低，每股盈餘 4.03 元，今日股價下跌 0.6%。

其他權值股方面，聯電由黑翻紅，漲 0.6%，收 31.3 元，和碩、智邦、緯創等電子股也維持上漲走勢；不過，台達電、日月光投控、中租 - KY 等，均震盪走跌；面板雙虎今日表現不同調，友達下跌逾 1%、群創則以平盤作收。

股后矽力 - KY 股價回神，強勢翻紅並漲逾 3%，帶動整體 IC 設計族群走勢，創意一度逼近漲停價，瑞昱、聯詠、敦泰、松翰、創惟等漲勢也相當強勁，指標股聯發科今日早盤偏弱，尾盤獲資金挹注拉高作收。



本周類股輪動快速，再度由電子轉戰傳產，貨櫃航商長榮第 3 季賺贏過去 3 年，帶動股價走揚，漲逾 3%，重返 20 元關卡之上，陽明同步漲逾 1%；造紙類股今日由永豐餘領軍，一度觸及漲停價，寶隆也一度漲逾 4%；台塑四寶今日熄火，但二線塑化廠包括國喬、台達化、達新等，均表現不俗。