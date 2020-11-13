【日盛投顧】指數高檔震盪

◆盤勢分析

1. 因新增確診人數增加、加上川普再簽禁令封殺中國軍方背景企業，美股四大指數拉回，連動週五亞洲股市普遍盤下整理。台股早盤在平盤附近開出，一度回測五日線 (13185 點) 附近，午盤過後 2330 台積電等權值股逐漸回穩，推升最終加權指數收在 13，273.33 點，上漲 0.39%。

2.OTC 開平震盪，終場收在 166.67 點，漲幅 0.46%，持續在 5 日線與月線間震盪。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收帶下影線紅 K 棒，暫時守穩 5 日線。

(2) 量能：因周末效應市場追價轉趨謹慎，但是成交量縮至 1，806.07 億元，後續維持價漲量增趨勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上，但 KD 值處於 80 之上高檔區。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 42.85 億元；外資 + 52.14 億元、投信 - 9.05 億元、自營商 - 0.24 億元。

結構類股輪動快速資金轉入傳產

1. 比特幣：周四報價再創三年新高，6150 撼訊、5386 青雲、2465 麗台股價再度攻高；相關 IC 設計 3443 創意走揚。

2.PCB：陸系券商發表 6153 嘉聯益最新報告，指數公司受惠重回蘋果全產品線軟板供應鏈，推升股價量出走高。

3. 紙類：1907 永豐餘 3Q20EPS 跳升至 1.33 元，創近年新高，早盤一度強攻漲停，也帶動造紙類股 1903 士紙、1904 正隆、1905 華紙、1906 寶隆早盤股價全面走揚。

4. 餐飲：受惠 10 月連假，餐飲股營收表現佳，2727 王品、2723 美食 - KY 尾盤收漲超過 4%。

5. 汽車、自行車：近期市場預期全球車市有望落底，周五整車 2204 中華、2206 三陽車、2207 和泰車轉強；9921 巨大、9914 美利達粗見止跌。

6. 操作建議：短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈 (5G 與高速傳輸)、二線塑化，與具有雙 11 與聖誕節相關受惠股。