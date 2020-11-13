台股價漲量縮續創收盤新高 三大法人土洋對作買超42.8億元

台股今 (13) 日早盤一度跌破 5 日線，最低來到 13170 點，但傳產族群強勢撐盤，電子股也轉強，帶動加權指數翻紅並站穩 13200 點，終場上漲 51 點，收在全日最高 13273 點，續寫收盤新高，但成交值萎縮至 1800 億元左右，三大法人呈現土洋對作，合計買超 42.84 億元。

台股周線連二紅，累計本周上漲 276.82 點。觀察今日籌碼面，外資連三買，共買超 52.13 億元；投信則賣超 9.05 億元；自營商轉為賣超 0.24 億元，內外資操作不同調，合計買超 42.84 億元。

蘋概三王方面，台積電早盤在平盤附近震盪，終場漲 0.8%，收在 462 元；股王大立光盤中獲買盤進駐，強勢翻紅，終場漲近 1%，收在 3360 元；鴻海昨日法說會釋出第三季財報「三率三升」，但今日股價下跌 0.6%。

其他權值股方面，聯電力守在盤上，和碩、智邦、緯創等電子股也維持上漲走勢；不過，台達電、日月光投控、中租 - KY 等，均震盪走跌；面板雙虎今日表現不同調，友達下跌逾 1%、群創則以平盤作收。

IC 設計指標股聯發科今日早盤偏弱，但同樣在尾盤獲資金挹注拉高作收；股后矽力 - KY 股價也回神，強勢翻紅並漲逾 3%，帶動整體 IC 設計族群走勢，創意一度逼近漲停價。PCB 廠今年第三季 HDI 板產能全數滿載，柏承第四季 HDI 接單全滿，今日股價大漲逾 4%，軟板廠嘉聯益同步漲逾 4%，ABF 載板雙雄欣興、南電也表現不錯。