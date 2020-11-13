台灣太誘收回手持裝置客戶供貨權 蜜旺實估影響明年營收25-35%

被動元件通路商蜜望實 (8043-TW) 今 (13) 日公告，原本交貨給台系手持式裝置客戶的代工 (OEM) 訂單，將移轉回主要供應商台灣太陽誘電自行供應，蜜望實表示，預計將影響明年營收 25-35%、後年營收 10-15%。

蜜望實表示，接獲台灣太陽誘電的移管聯絡函，將台商手持式裝置客戶的 OEM 訂單，移轉回台灣太陽誘電，預定移轉日自 2021 年 6 月至 2022 年 3 月止。

蜜望實指出，以 2019 年營收 53.68 億元作為對比基準，預計此次移轉，對公司明年營收影響約 25-35%、後年影響約 10-15%，而根據去年財報顯示，台灣太陽誘電佔蜜旺實的進貨淨額比重達 98.5%。

蜜望實強調，未來將與台灣太陽誘電加強合作，針對 5G 產品擴大、增加新客戶開發及新產品開發。

事實上，代理商遭原廠結束特定客戶訂單的事宜時有所聞，蜜旺實未來如何彌補營收缺口，將是觀察重點。

密旺實第三季每股純益 0.12 元，雖然較前季轉正，但較去年同期腰斬；累計前三季每股純益 0.22 元，也較去年同期 1.21 元衰退；蜜旺實 10 月營收 5.95 億元，月增 12.5%、年增 8.6%；累計前 10 月營收五 46.16 億元，年增 3.4%。