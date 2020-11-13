外資連三買加碼金融族群 群創、元大台灣50反1續遭提款

台股今 (13) 日在台積電、大立光雙王領軍下，終場上漲 51.55 點或 0.39%，收最高點 13273.33 點，三大法人土洋對作，外資連三買台股，而觀察外資本周操作，持續鎖定金融股加碼，群創、元大台灣 50 反 1 則續淪外資提款機。

觀察外資今前十大買超標的，金融股中信金、新光金分居一、三名，買超 12058、11250 張，航運股長榮則位居第二也有 12044 張，避險指標富邦 VIX 也逾萬張，達 10063 張，面板股彩晶、友達外資也回頭買超各 8835、7987 張，其他則依序為聯電、欣興、佳世達、統一。

賣超方面，外資大砍元大台灣 50 反 1 達 61136 張，華邦電、群創也有 52932、42867 張，元大金、奇鋐也皆逾萬張達 11216、11034 張，其他則依序為旺宏、宏碁、光磊、榮成、聯強。

統計本周以來，外資持續加碼金融族群，包含新光金、中信金、國泰金、玉山金、富邦金等買超張數皆逾 4 萬張，反觀面板股群創、元大台灣 50 反 1 則淪為外資提款機，賣超張數皆逾 20 萬張。

投信今則鎖定加碼金居 2264 張，奇鋐 1316 張、聯電 1093 張、鴻碩 1091 張、南電 1025 張、富邦金 1020 張，其他依序為立積、均豪、日月光投控、晶技；賣超方面，投信大砍面板雙虎友達、群創各 7930、6558 張，國喬、台聚、長榮也有 2524、2500、2394 張，其他依序景碩、晶電、雙鴻、萬海、華航。

期貨方面，外資減碼多單 2273 口，多單未平倉口數達 35230 口，投信減碼 888 口空單，空單未平倉口數來到 34076 口，自營商則加碼 840 口多單，多單未平倉口數達 15037 口。

法人表示，近期疫情延燒，全球再度有封城疑慮，加上美國對中國企業再度發起禁令，不利台股向上攻高，但台股基本面佳，中長期多頭氣勢仍強，預期短期將維持高檔震盪，維持類股輪動格局。