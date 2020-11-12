台股攀高後回落 外資投信續對作 三大法人買超57.25億元

那指、費半周三回神強彈逾 2%，帶動台股今 (12) 日開高，一度衝上 13324.86 點，再寫歷史新高，但高檔賣壓也隨之出籠，金融、傳產普遍走弱，台積電、聯電、大立光等權值股仍維持上漲走勢，加權指數終場下跌 40 點，守住 13200 點關卡，外資及投信持續對作，三大法人合計買超 57.25 億元。

台股今天成交量能維持在 2000 億元之上，觀察籌碼面，外資連二買，共買超 56.05 億元；投信持續與外資對作，今日賣超 6.93 億元；自營商也買超 8.18 億元，三大法人合計買超 57.25 億元。

連日強勢的金融及塑化族群，今日賣壓沉重，國泰金、兆豐金、玉山金、第一金均下挫逾 1%，元大金跌逾 2%。台塑四寶中，南亞跌逾 2%，台塑、台化跌逾 1%；二線塑化廠台聚、華夏、國喬、聯成等，跌幅皆超過 2%。

權王台積電早盤衝上 463.5 元，市值一度突破 12 兆元，但隨即遭到調節，漲幅收斂至 0.2%，收在 458 元；大立光同樣在盤上表現，終場上漲 0.6%，以 3330 元作收；鴻海股價一路在平盤附近整理，終場收小紅。其他權值股方面，台達電獲買盤青睞，強勢上漲近 4%，聯電、日月光投控、瑞昱、國巨等股價也相對有撐。

觀察盤面上，食品類股指數勁揚近 2%，表現強勢，半導體、電子類股指數也同步收紅，其中，散熱族群今日成為資金追捧焦點，奇鋐、雙鴻連袂亮燈漲停，泰碩、曜越、超眾、健策等也有 2-5% 的漲幅。

法人表示，台股整體籌碼面偏多格局，技術面各均線也呈多頭排列，在 5 日均線未破下，短線可望延續震盪攀升的走勢。