凌陽Q3 EPS 0.36元創三年半新高 扭轉上半年虧損

凌陽 (2401-TW) 今 (13) 日公告第三季財報，稅後純益 2.11 億元，季增 359%，年增 210 倍，每股稅後純益 0.36 元，前三季稅後純益 1.32 億元，年增 780%，每股稅後純益 0.23 元；受惠旗下子公司凌通、凌陽創新業績成長，加上自身虧損收斂，凌陽第三季每股純益創下三年半新高，也扭轉上半年虧損狀態。

凌陽第三季營收 20.14 億元，季增 31.63%，年增 36.36%，毛利率 45.83%，季增 1.03 個百分點，年增 1.24 個百分點，營益率 12.97%，季增 6.4 個百分點，年增 7.78 個百分點，稅後純益 2.11 億元，季增 359%，年增 21000%，每股稅後純益 0.36 元。

凌陽前三季營收 45.86 億元，年增 9.48%，毛利率 45.72%，年增 2.53 個百分點，營益率 6.83%，年增 4.32 個百分點，稅後純益 1.32 億元，年增 780%，每股稅後純益 0.23 元。

凌陽目前營收主要來自凌通 (4952-TW)、凌陽創新 (5236-TE)，比重約 4 成、3 成，其中，凌通第三季受惠 MCU 需求強勁，營收寫下三年高，凌陽創新也因筆電銷售熱絡，影像處理晶片出貨暢旺，營收也創高，受惠子公司營收、獲利雙雙帶動，加上凌陽自身虧損收斂，單季每股純益寫下三年半新高。