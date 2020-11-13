相隔近一週後 中國外交部祝賀拜登、賀錦麗

在美國幾家主要電視網上週六預測拜登贏得大選後，多數主要國家的領導人隨即祝賀拜登當選總統，中國遲遲未表態，直到今 (13 日) 天才發表官方的祝福。

中國外交部汪文斌週五表示，注意到美國人民的選擇，並向拜登先生和哈里斯 (賀錦麗，Kamala Harris) 女士表示祝賀，同時理解美國大選的結果，會按照美國的法律和程序進行確定。

中國對這次的美國大選結果態度謹慎，在過去幾日，北京方面的評論是，他們「已經注意到拜登宣布自己是獲勝者」，與俄羅斯、墨西哥等國都未針對當選者表態。外交部在週一時僅表示，「希望美國新一屆政府和中方相向而行」。

美國主流媒體在表明拜登勝利之後，川普一直沒有承認失敗，而是訴諸法律，並在推特上繼續表明投票系統作假，自己才是勝利者。

美國大選官員說，沒有證據表明，這次大選中有妥協的選票或腐敗的投票系統。

川普在任期間，發動與中國貿易戰，並表示中國科技公司有安全威脅。兩國在今年 1 月簽署第一階段貿易協議，北京同意兩年內增加進口 2000 億美元美國商品，此後因疫情原因，未再有談判進度。

拜登對中國的態度仍然不明，不過民主黨一向不滿中國的人權紀錄。