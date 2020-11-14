中國國企爆違約潮 分析師憂海外資金恐縮手

本週中國信用債市場面臨無徵兆違約潮，恐慌情緒蔓延，銀行家及分析師警告，先前看多中國債券市場的海外投資人恐因此縮手，削弱債券銷售前景。

多家機構看好中國引領全球復甦，今年以來，投資人紛紛投入中國主權債和公司債，然而隨著經濟反彈腳步放緩，對高疊的債務、無常現金流以及國家支持水平的疑惑，使擱置在旁的風險浮出水面。

繼 BMW 中國合作夥伴華晨汽車身陷債務違約風波，被迫申請重整後，中國國有煤企永城煤電集團、記憶體大廠紫光集團和房地產開發商中國恆大地產接連面臨巨額債務到期壓力。

受驚嚇的交易員紛紛拋售當地債務，銀行、保險類股一併遭殃。分析師表示，這種外溢效應 (Spillover Effect) 可能降低投資人對中國債券的大量追捧。

新加坡銀行駐香港固定收益分析師 Judy Kwok-Cheung 表示：「這足以顯示市場對政府支持的信心非常不穩定，相較年初，現在大眾心理更不確定，我們還在評估究竟有多少支持，以及政府將支持哪些企業實體。」

穆迪 (Moody’s) 大中華區信貸研究和分析主管鍾汶權 (Ivan Chung) 表示：「塵埃落定後，這種弱點將再度浮現，這就是為何我們會看到更多債務違約案例的原因。」

高盛分析師也認為中國企業債違約風險較去年來得更大，其中包含更多國營企業。不過他們表示，房企債的高收益率依舊相當吸引人，非系統風險的管理將成關鍵。