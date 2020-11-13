記憶體跌價+匯損 十銓Q3轉虧 前三季每股仍賺1.74元

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (13) 日公告第三季財報，受記憶體大幅跌價影響，產品 ASP 降低，加上新台幣強勢衝擊，導致單季營運轉虧，稅後虧損 6978 萬元，每股虧損 1.01 元；不過，前三季稅後純益仍達 1.18 億元，年增 2.4 倍，每股純益 1.74 元。

十銓第三季營收 20.71 億元，季減 6.12%，年增 32.8%，毛利率 0.72%，季減 6.63 個百分點，年減 8.55 個百分點，營益率 - 3.72%，較上季與去年同期轉負；稅後虧損 6978 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 1.01 元。

十銓前三季營收 58.24 億元，年減 15.26%，毛利率 7.89%，年增 2.88 個百分點，營益率 2.8%，年增 2.32 個百分點；稅後純益 1.18 億元，年增 2.4 倍，每股純益 1.74 元。

十銓指出，疫情帶動 PC/NB 消費需求，第三季持續衝高銷量，而受 DRAM 和 NAND FLASH 市場跌價 5-15% 影響，記憶體價格 ASP 降低，在庫存操作上必須加強銷售，以平衡成本，加上新台幣表現強勢，衝擊第三季獲利表現。