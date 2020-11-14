〈貴金屬盤後〉市場跌過頭 黃金回漲 但本週仍創去年9月以降最大跌幅

週五 (13 日) 交易，黃金期貨價格收高，但本週仍下跌 3%，顯示新冠疫苗問世的前景逐漸明確，黃金的需求遭到測試。

GraniteShares 研究總監 Ryan Giannotto 提到，週一新冠疫苗有效性達 90% 的消息公布後，12 月黃金每盎司重挫 97 美元 (或約 5%)，但事實上過度反應了疫苗的真正影響，因此「到週五交易這段期間又拉回了近半數的損失。」

週五美元疲弱，公債殖利率持續下降，這有助於投資者逢低進場買黃金。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 12.90 美元或約 0.7%，收每盎司 1886.20 美元。

根據 FactSet，黃金交易最活躍的契約本週仍下跌 3.4%，為 9 月 25 日止當週以降最大單週跌幅。

在經濟數據公布後，黃金守住今日漲幅。10 月份生產者物價指數 (PPI) 上升 0.3%；不含波動性高的食物和能源價格的核心生產者物價指數上升 0.2% 。PPI 年率自 0.4% 上升到 0.5%。

密西根大學周五公布，11 月份消費者信心指數中的頭 2 個指數下降至 3 個月低點，自前月的 81.8 下降至 77。

12 月白銀期貨價格上漲 47 美分或 1.9%，收每盎司 24.775 美元，前一日上漲 0.2%，但本週仍見 3.5% 跌幅。

金屬交易者仍看漲黃金，因為新冠疫情仍在全球許多地方蔓延，持續支撐黃金買盤。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 表示，「目前美國的新冠住院率已創新高，財政刺激方案又遲遲未出台，從某種意義上說，市場跌過了頭，所以現在看到黃金修正上漲。」

各國央行也對新冠疫苗帶來的過度期盼抱持謹慎態度，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四在歐洲央行主持的小組討論中表示，「現在評估疫苗新聞帶來的信心對經濟路徑的影響還太早了，尤其是近期內評估。」

週五 ICE 美元指數下降 0.2% 至 92.797。10 年期公債殖利率在 0.89%，約較本週高點 0.98% 下降 9 個基點。

紐約 Fed 總裁 John Williams 週五表示，本週公債殖利率上升係因為新冠候選疫苗的好消息，而不是市場擔心通貨膨脹率飆升。

他指出，經濟指標顯示商業活動的正面軌跡，但也得留心美國近期新冠病例激增，「令人質疑這段時期的經濟承受能力。」

大宗商品專家稱，經濟前景的不確定性使黃金和白銀繼續發揮作用。

Kitco.com 研究報告指出，「各國央行普遍預期他們明年會增加黃金持有量，今年大眾投資者對黃金的需求一直很強勁，因為投資大眾仍將黃金視為避險資產。」

與此同時，Norman 指出，週五是印度的排燈節，是黃金買氣最旺盛的日子，最近金價的修正「可能會在這價格高度敏感的市場上更容易被接受。」

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