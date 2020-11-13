〈貴金屬盤後〉美連9日新增確診數上升 市場去化風險 支撐黃金

週四 (12 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因美國新冠病例連續 9 日上升，住院率也上升，導致美股下跌與公債殖利率下滑。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「去化風險的交易讓黃金受益，因為投資者對美國新冠病例激增的情形抱持謹慎。」

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，美國週三公布新增確診 14.4 萬人，較前一日多了 4000 人。目前全美的確診人數已超過 1040 萬人。

ICICI Bank 分析日報指出，「儘管 COVID-19 候選疫苗的後期試驗進展鼓舞人心，投資者仍擔心嚴格的防疫限制導致不利的經濟後果，此擔憂可能支撐金價上漲。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 11.70 美元或約 0.6%，收每盎司 1873.30 美元。

12 月白銀期貨價格上漲 4 美分或 0.2%，收每盎司 24.306 美元，前一日下跌 0.8%。

與此同時，週四 10 年期公債殖利率約自 0.98% 下降至 0.89%，ICE 美元指數也小跌不到 0.1% 至 92.971。

美元走強會削弱美元計價的大宗商品對海外買家的吸引力，公債殖利率上升也會削弱不孳息的黃金與白銀之相對價值，因此這兩者下行有利支撐金價。

此外，「黃金市場持續消化選舉的不確定性，例如誰將控制參議院。」Aslam 說。

「這真的很重要，因為如果參議院不在民主黨的控制之下，意味第二輪刺激計劃將面臨更多挑戰。」但這可能要等到 1 月 5 日喬治亞州舉行參議員決勝選舉後才能定案。

根據 FactSet 的數據，本週迄今金價已下跌近 4％。週一製藥廠輝瑞和 BioNTech 公布新冠候選疫苗的有效性高達 90% 後，黃金重挫 5%，為 7 年來最大單日跌幅。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 日報指出，「週一因輝瑞疫苗消息，導致投資人奔向風險資產，黃金崩跌 100 美元以上，迄今黃金還沒有設法回復。」

「金價仍停滯在 1870 美元，無法實現明顯且穩定的復甦。市場主流態度仍趨向風險，即使有些交易者似乎會在未來幾天自股市部分獲利了結，而股市的整合將給予黃金喘息機會。」

週四稍早公布的美國經濟數據令黃金上漲。10 月份消費者物價指數（CPI）不變，顯示生活成本趨於穩定，反映出新冠疫情造成的經濟壓力仍持續。

選舉週請領失業救濟金人數下降 4.8 萬人，達到疫情期低點 70.9 萬人。

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