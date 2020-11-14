空巴評級獲調升 但目標價隱含跌幅12% 小摩：明年航空復甦前景嚴峻

摩根大通週五調升空巴股票評級，強調空巴強大且具有前瞻性的市場地位，但預期 2021 年航空的復甦前景令人擔憂。

空巴週五上漲 1.12%，本週漲幅近 20%，係因週一製藥廠輝瑞和 BioNTech 公布新冠候選疫苗的有效性高達 90%，激勵航空股。

自新冠疫情爆發以來，全球航空公司遭停飛或降低載客量，導致航空股和航空運輸股損失慘重，這股壓力也反饋到飛機製造商身上，例如空巴。

今年夏季，空巴宣布將裁員 1.5 萬人，上個月又公布第三季虧損 7.67 億歐元 (9.06 億美元)。

摩根大通週五調升空巴股票評級，自「減持」升為「中立」，但設定 2021 年 12 月的目標價為 75 歐元，隱含現行股價跌幅 12%。空巴週五上漲 1.12%，收 85.56 歐元。

摩根指出，一個月前調降其評級的時機「太糟糕了」，但他們重申一種信念，即空巴 2021 年的 EPS 共識預期過高了 50%。

在週一製藥廠輝瑞的疫苗正面消息過後，摩根大通對航空航天公司和國防公司進行更廣泛的評估，針對空巴的評估只是其中一部分。

摩根大通指出空巴的優勢，包括產品範圍很廣，在窄體飛機市場上處於領先地位，以及專注於自動化和效率的前瞻性管理團隊。

然而，摩根大通認為明年航空運輸前景仍嚴峻，估計 2021 年僅復甦 50%，不似國際航空運輸協會 (IATA) 那樣樂觀。(IATA 估計明年可復甦 75%）

復甦減緩將使航空公司沒有理由購買新飛機，從而衝擊空巴的營收。摩根大通預期明年航空公司仍會處於「嚴重虧損」。

摩根大通又指出，除了疫情風險，空巴還有最大的非疫情風險要面對，即波音 (BA-US) 遭禁飛的 737 MAX 終於要返回市場，這恐會挑戰空巴在窄體飛機中的主導地位。

展望未來

雖獲摩根大通升級是好消息，但這不會改變航空和航空運輸股目前的可怕狀況，摩根大通在升級空巴的同時，也設定了較現行股價下跌 12% 的可怕目標價，但自疫情爆發以來，空巴交易價格就一直在 3 年低點。

摩根大通分析師表示，投資者的回饋是「2021 年和 2022 年無關緊要，而 2023 年將返回正常這一點也不令人興奮，因為那都是 3 年後的事情了。」

投資者應留心波音 737 返回市場的時間點，最早可能下週就會發生。空巴上個月宣布，自 2021 年下半年起 A320 將增產近 18% (A320 是波音 737 的對口產品)。