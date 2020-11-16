大韓航空宣布併購韓亞航空 將躍升全球第十大

南韓最大的航空公司大韓航空 (Korean Air)(003490-KR)，週一 (16 日) 宣布買下該國排名第二的韓亞航空 (Asiana Airlines)(020560-KR)。

根據《日本經濟新聞》週一 (16 日) 報導，關於這宗併購案，首先公股的韓國產業銀行 (Korea Development Bank，KDB) 會接受大韓航空的持股公司，韓進 KAL 所進行的第三者配股增資。接著，大韓航空再利用增資所取得的資金，來接受韓亞航空所進行的第三者配股增資，並將韓亞子公司化。

併購總額估計逾 16 億美元。而最終的出資比例及時程，則會於未來調整。

而在合併之後，大韓航空這家規模全球第 18 大的航空公司，也將竄升到第 10 名。

若依照國際航空運輸協會 (International Air Transport Association，IATA) 的 2018 年客運收益公里數 (Revenue Passenger Kilometer，RPK) 全球排名來看，大韓航空排名 29、韓亞航空排名 41。以單純合計來看，兩家公司在合併後 RPK 將上升到第 15 名，超越日本航空業龍頭全日空 (All Nippon Airways，ANA)(9202-JP) 的第 22 名，以及香港國泰航空 (Cathay Pacific)(0293-HK) 的第 16 名。

韓國產業銀行是韓亞航空最主要的債權銀行，也從 2019 年開始主導韓亞航空的經營重建。而當今年南韓航空業界遭受肺炎疫情所帶來的重創時，該行也透過政府的基幹產業安定基金，來向韓亞及大韓航空給予資金援助。若這宗併購案順利成行，南韓政府在航空業界方面的支援也會更有效率。

不過對於這兩家公司合併，南韓其他廉價航空公司也出現了反對聲音。也由於第三者配股增資也將導致韓進 KAL 的股票稀釋，大股東的投資基金也表明「強烈反對」立場。還有未來是否會給消費者造成不利，在有關獨占禁止法的審查也成為焦點。

過去在 2019 年 12 月，韓國產業銀行與韓亞航空的母公司，曾同意將韓亞航空賣給南韓的大型建設公司。但後來由於肺炎疫情的關係，該筆交易也在 2020 年 9 月破局。

韓國產業銀行認為沒有其他選項，也一直推動大韓航空併購韓亞。而關於獨占禁止法的審查，從前在亞洲金融危機的時候，南韓汽車業龍頭現代汽車 (005380-KR) 欲併購破產的起亞汽車 (000270-KR)，而當時南韓公平交易委員會也以特案方式處理迅速通過。而在這回也有比照辦理的可能。