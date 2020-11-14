彭博：拜登已將葉倫加進財政部長候選名單之中

據彭博社 (Bloonberg) 引述知情人士報導，前聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 已被納入總統當選人拜登的財政部長候選名單，目前葉倫已經推掉至少一場原定的演講行程以做準備。

拜登先前已承諾未來將走向多元化內閣，意味著未來拜登內閣中有可能出現歷史上第一位黑人或女性財政部長，據彭博社 9 月報導，聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 與前聯準會副主席 Roger Ferguson 目前也是未來財長人選。

拜登的交接小組週五 (13 日) 表示，拜登正竭盡全力尋找各領域專家來籌組新政府，內閣提名可能還需要幾周的時間才能下定論，目前尚未做出任何新人事決定。不過，交接小組成員 Jen Psaki 表示，拜登在本周早些時候有與親信就內閣提名進行討論。

自 8 月拜登接受民主黨總統提名以來，葉倫就成為拜登團隊內經濟小組的一員，負責為拜登簡報經濟狀況。

葉倫目前是布魯金斯學會 (Brookings Institution) 的房地產傑出研究員，於歐巴馬時期成為第一位女性聯準會主席，並在卸任後先後加入摩根大通、高盛、埃克森美孚、康菲石油與殼牌石油，主要敦促決策者考慮對碳排放課稅。

葉倫曾於 2018 年時表示：「以經濟學家的角度來看，解決氣候變化的最有效方法是對二氧化碳排放課稅，這是解決氣候問題的正確方法，且這方法具有可行性。」

由於葉倫對於經濟決策者如何應對氣候變化曾發表明確言論，使民主黨進步主義派很可能會招募葉倫擔任拜登政府的財政部長。

此前，拜登 10 月時曾表示若當選總統，將考慮未來任命一名「氣候沙皇」以負責監督落實拜登相關政見，為全球暖化作努力，拜登也正在評估一項由財政部在內等多個機構共同應對氣候變遷的計劃。