美國疫情進入最黑暗時期 拜登顧問建議全國封鎖4到6周

美國總統當選人拜登的抗疫顧問 Michael Osterholm 博士周三 (11 日) 表示，實施全國封鎖四到六周有助控制疫情，他建議由政府負擔人民封鎖期間失去的薪資，讓經濟在疫苗獲准上市並開始分發之前運作無虞，而拜登政府可以透過舉債支應資金需求。

防疫疲乏加上秋冬到來，導致美國疫情反撲，儘管輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech 合作研發的疫苗傳出重大突破，但在尚未獲准上市、廣泛使用之前，情況不容樂觀。

被任命為拜登抗疫諮詢委員會成員的 Osterholm 形容，美國疫情正要進入「地獄」階段，他對 CNBC 說：「現在連逼近疫情高峰都還談不上，而美國的醫療體系已經超載。未來三到四個月將是到目前為止，疫情最黑暗的時刻。」

目前美國每日確診人數平均超過 12 萬人，每日住院人數創新高，達到 61964 人。

Osterholm 另外接受 Yahoo 財經訪問時表示，在疫苗問世之前，全國封鎖措施可以把每日新增病例和住院人數降到可控制的水準，「我們可以透過方案負擔勞工流失的薪資、中小企業或地方政府的損失。能做到這一點，我們就能封鎖四到六個禮拜。」

Osterholm 表示，這種仿效紐澳和亞洲地區的封鎖對策，有助控制全國疫情。

他也預期，明年第 1 季和第 2 季將可取得疫苗，再過不久讓經濟恢復正常。

接下來到年底有許多連假到來，讓醫界備感憂心。多倫多大學傳染病學教授 Isaac Bogoch 說：「接下來的感恩節、耶誕節和新年元旦，以及排燈節和光明節，很可能導致美國社區感染加劇，出現超級傳染事件。」

美國疾病管理控制中心 (CDC) 也警告，未來四到六周的每日新增病亡人數將增加，截至 11 月 28 日止的一周 (適逢感恩節連假)，每日新增病亡人數可能落在 4600 到 1.1 萬之間。

拜登的抗疫諮詢委員會由三位專家共同主持，分別是曾任美國公共衛生局長的 Vivek Murthy、曾任美國食品藥物管理局 (FDA) 委員的 David Kessler，以及耶魯大學教授 Marcella Nunez-Smith。拜登團隊並未回應 Osterholm 的發言和 CNBC 報導。