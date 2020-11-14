〈國巨大發三廠動土〉睽違15年再建新廠 台灣產能占比將達6成 超越海外總和

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (14) 日舉行高雄大發三廠動土典禮，董事長陳泰銘表示，大發三廠是集團暌違 15 年再建新廠，預計 2022 年下半年落成投產，MLCC 產能將增加 25%，集團在台灣的產能占比將達到 6 成，超越海外廠區總和，且大發三廠也不會是國巨最後一個工廠。

陳泰銘致詞時指出，大發三廠是國巨集團睽違 15 年再度新建廠房，過往在國內多透過產線優化提升產能，並把低階製程轉往海外。

陳泰銘進一步指出，大發三廠投產後，國巨整體產能會有 6 成在台灣、4 成在海外，實現以台灣為中心，佈局全世界的策略，該廠也不會是在台灣的最後一個工廠，汽車、工業、航太以及醫療等產品，將陸續移回台灣生產。

據了解，國巨高雄大發三廠預計 2022 年下半年投產，將新增 MLCC 月產能 200 億顆，而國巨今年併購基美後，月產能已達 800 億顆，新廠投產後，MLCC 月產能將突破千億顆規模。

國巨指出，除了大發三廠外，也將加碼投資在既有的高雄大社、楠梓及大發廠區，除了應對並降低全球貿易戰及疫情可能帶來的影響，擴充產線以提升量能及優化產品組合，並將利基型及高端產品的產能擴大在台生產，藉此滿足全球客户的需求及長期訂單增長，同時預計將帶來數千名工作機會。

國巨近年因應高階車用、工業、OT 發展所需，陸續展開一系列的在台投資活動，包含 2018 年取業區土地做設廠之用、2019 年年初率先響應「台商回台投資行動方案」、2020 年在高雄橋頭科學園區簽署進駐投資意向書等。