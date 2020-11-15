〈台股風向球〉暫無利空觸發指數修正 驚驚漲格局堅實

台股指數上周大漲 299 點，最高一度衝上 13324 點，再寫歷史新猷，周線連 2 紅，11 月以來已飆漲逾 700 點，法人指出，目前大盤位階已反映美大選底定、疫苗利多及美國景氣復甦等利多，市場居高思危心態轉濃，不過，短期暫無大利空引發指數大修正，指數震盪向上格局可期。

法人指出，上周台股創新高後收黑 K，反映居高思危心態轉濃，在美國總統大選結果大致底定後，利空大致上就是歐美疫情確診數仍攀升中、美國刺激法案卡關等，多在預期內。

籌碼面來看，上周在外資繼續追捧下，帶動指數創新高，外資周買超雖低於前一周的 528 億元，仍有 442 億元的水準，惟投信略擴大賣超；法人認為，近來對於外資購買反向 ETF 情勢，央行已表明管控態度，有利將這些籌碼再度趕向買股。

受限美國疫情及川普後續訴訟等變數，永豐投顧認為，周三期指結算後，不排除外資買超力道可能縮減。

下周台股陸續有重量級業者召開法說會，包括祥碩、正新、玉山金、台泥、永豐金、力成、亞德客 - KY、友達、同欣電和旺宏等。

永豐投顧進一步指出，儘管疫情仍炙，惟多款疫苗即將問世，先前防疫概念股恐受資金抽離，也需留意防疫概念股籌碼鬆動。

儘管驚驚漲格局可期，惟法人仍提醒，過歐美疫情還是持續蔓延中，且疫苗普及尚須一段時間，到底接下來全球景氣復甦的速度為何，其實還是未知數，仍須留意過度追高風險。