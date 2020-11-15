10月外銷訂單、台美經濟對話、APEC領袖會議 本周重要大事預告

上市櫃公司第 3 季財報陸續完成公布，本周包含科技、傳產族群都將召開法說會，金融股由國泰金、永豐金、開發金接棒召開，而經濟部統計處周五 (20 日) 將公布 10 月外銷訂單數據，台美經濟對話、亞太經濟合作會議 (APEC) 同樣在周五 (20 日) 登場，以下是本周重要大事預告：

法說會旺季 金融族群國泰金、永豐金接棒

隨著上市櫃公司第 3 季財報出爐，本周將進入法說會密集期，包含科技大廠、傳產族群、金融族群都將召開法說會，其中，國泰金將在周一 (16 日) 召開，而永豐金、開發金則將在周三 (18 日) 登場，市場關注，金融業者對經濟景氣後市展望。

另外，科技廠方面周一 (16 日) 有康控 - KY、永冠 - KY，周二 (17 日) 有敦吉、漢唐、統新，周三 (18 日) 同欣電、德微、聯陽接棒，周四 (19 日) 則有光罩、朋億、神盾、訊芯 - KY、上緯投控、元太等，周五 (20 日) 瑞祺電、晶睿也將召開法說。

傳產族群方面，建大、台泥、大成鋼、大國鋼集團、裕隆集團、卜蜂等本周也將召開法說。

10 月外銷訂單可望連八紅續創歷史新高 全年保持正成長

受惠消費性電子新品備貨、傳統貨品需求回溫，9 月外銷訂單連七紅，更首次突破 500 億美元，寫下歷史新高紀錄，經濟部周五 (20 日) 也將公布 10 月外銷訂單數據，經濟部統計處表示，隨著國際手機品牌新品備貨需求逐步發酵，加上 5G、高效能運算需求延續，預期 10 月外銷訂單可望連八紅，全年也可望保持正成長。

經濟部預估 10 月外銷訂單將達 515-530 億美元，月增 2.9-5.9%、年增 8.9-12.1%，可望再創歷史新高紀錄。

台美經濟對話 20 日登場 可望簽署 MOU

台美首屆經濟繁榮夥伴對話預計周五 (20 日) 登場，將以美國華府、台北兩地實體結合線上方式舉行，對此，經濟部長王美花日前首度鬆口，台美雙方對話後，不排除會簽署一項合作備忘錄 (MOU)。

據了解，目前台美經濟夥伴論將聚焦在全球健康安全、科學技術、5G 乾淨網絡、供應鏈、投資、基礎建設及綠色能源等議題進行討論。

APEC 周五登場 張忠謀四度出任領袖代表

亞太經濟合作會議 (APEC) 領袖會議將於在周五 (20 日) 登場，為首度採視訊方式舉行，台灣本屆 APEC 領袖代表由台積電創辦人張忠謀出任，這也是張忠謀第四度被委派為領袖代表。

對於總統蔡英文交付代表團的傳達防疫成果與貢獻、鞏固台灣全球供應鏈地位等二大重要任務，張忠謀指出，未來將是數位科技非常有影響力的世界，台灣有充分的經驗與實力能貢獻給 APEC 國家，也可望贏來國際支持。

此外，周一 (16 日) 國發會也將舉行 APEC 雙部長會議會前記者會，由國發會主委龔明鑫、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，出席說明今年與會準備情形。