〈APEC領袖會議〉張忠謀：數位科技扮疫後關鍵 台灣有能力貢獻國際

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀第四度出任 APEC 領袖代表，總統蔡英文交付代表團二大重要任務，對於疫情後展望，張忠謀指出，未來將是數位科技非常有影響力的世界，台灣有充分的經驗與實力能貢獻給 APEC 國家，也可望贏來國際支持。

今年 APEC 經濟領袖會議將於 11 月 20 日登場，由馬來西亞主辦，以線上視訊的方式舉行，蔡總統今 (10) 日宣布本屆 APEC 領袖代表由張忠謀出任，這也將是張忠謀第四度被委派為領袖代表。

張忠謀致詞表示，很榮幸接獲總統委派擔任 APEC 代表，這是他第 4 次出席會議，但這次不是現場會議，還是有不少遺憾，以前有好幾個朋友這次都見不到了。

張忠謀指出，雖然全球疫情嚴峻，但 APEC 會議卻能如期召開，顯示出數位科技在未來的地位，這次的主題首先聚焦如何在控制疫情下發展經濟，其次為 2020 年疫情後的展望。

張忠謀說，事實上，台灣早已充分利用數位科技，使得疫情控制成果相當顯著，因此，在未來展望方面，數位健康將是世界非常重要的問題，台灣有經驗可以貢獻給 APEC 國家。

張忠謀強調，此次台灣有充分的準備與實力，能夠對 APEC 有很大的貢獻，相信也能為台灣贏來支持，相當期待此次參與會議。