選舉舞弊！川普將提違憲訴訟案

周一 (16 日) 美國總統川普再拋出震撼彈，他推文指出今年美國總統大選違憲，他將提起訴訟，試圖翻轉 2020 年美國總統大選。

資料來源: 川普 twitter

川普在推文上表示，目前在全美各地進行的訴訟案件中很多不是由川普團隊所發起，而是由那些目睹選舉舞弊事件的人所提出。我們幾個大型訴訟會顯示出 2020 年美國總統大選違憲，以及有人為了改變選舉結果而做出令人憤慨的行為，訴訟案很快會提出。



美國總統川普周五 (13 日) 表示，他的政府絕不會因為疫情封鎖美國，「誰知道未來會發生什麼事，沒人知道下一任政府由誰做，我想時間會說明一切。但我可以告訴大家，我的政府絕對不會封鎖美國。」其內容被擴大解讀指出川普認為自己可能無法再做下一個任期。

不過，川普很快在周日 (15 日) 再度推文澄清說:「拜登只在播報假新聞的媒體眼裡勝選。我什麼都沒承認(敗選)」。

Edison Research 周五預測，拜登拿下喬治亞州，16 張選舉人票落入囊中，是 1992 年以來首次有民主黨候選人在喬治亞州勝出；並預測川普贏得北卡羅萊納州、取得 11 張選舉人。這代表拜登以 306 張選舉人票領先川普的 232 張，鞏固勝選基礎。

