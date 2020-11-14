川普法律戰連敗！撤銷亞利桑那訴訟 密州訴訟遭駁 賓州不重新計票

美國總統川普指控選舉舞弊，對六大關鍵州打法律戰企圖翻盤，週五 (13 日) 最新消息傳出，川普在三大關鍵州訴訟接連受挫，喬治亞州重新計票也料將難以翻轉，拜登的領先優勢更加穩固。

川普法律戰難以翻盤，拜登領先優勢更加穩固。(圖片：AFP)

截稿前，外媒預測，拜登目前擁有 306 張選舉人票，遠遠超過贏得白宮的 270 張當選門檻，而川普僅獲得 232 張選舉人票。

撤銷亞利桑那訴訟 (川普放棄選舉人票 11 票)

早前傳出，亞利桑那州人口最多的桑那馬裡科帕 (Maricopa) 縣傳出，投票日期間選務人員刻意提供川普支持者「奇異筆」劃記選票，但墨跡透出導致大量選票被作廢，川普團隊對此提起法律訴訟。

週五川普競選團隊表示，由於拜登在亞利桑那州的總票數領先優勢太大，無法對有爭議的選票產生影響，因此決定撤銷對該州的法律訴訟。

拿不出可信證據 密西根訴訟遭駁回 (川普輸 16 張選舉人票)

川普陣營日前對密西根州提起訴訟，指控底特律一處計票中心和韋恩縣普遍存在選舉違規和違法行為，要求對投票軟體系統進行檢查。

週五巡回法院法官 Timothy Kenny 駁回川普支持者在密西根州的訴訟。

Timothy Kenny 裁決中提到，川普支持者並未提出理由與證據為何要阻止密西根州認證拜登勝選。川普支持者目擊計票過程中並沒有完全理解，對事件的解釋是不正確、不可信的。

賓州宣布不會重新計票 (川普輸 20 張選舉人票)

川普競選團隊指控，賓州州務卿 Kathy Boockvar 違反州選舉規則，授權把提供身份證遺失證明期限從 11 月 9 日延長至 11 月 12 日。

Kathy Boockvar 稱，他已決定不下令在 67 個縣進行重新計票和重新選舉的決定，若要下令重新點票，川普與拜登間票數差距必需少於 0. 5%，但目前拜登得票率為 49.8% 高於川普的 48.9%。

手工重新計票也無法扭轉局勢 (川普輸 16 張選舉人票)

喬治亞州是大選的關鍵搖擺州，握有 16 張選舉人票，週三喬治亞州宣布對該州 159 個縣的每個縣選票進行手工重新計票，週五最新消息顯示，截至週五，拜登以 49.5% 得票率領先川普的 49.2%，領先約 1.4 萬張選票。

外媒研判，拜登顯然是自 1992 年以來喬治亞州首次勝選的民主黨總統候選人。