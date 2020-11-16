中國10月份住宅價格漲幅趨緩

周一 (16 日) 中國統計局公布 10 月份中國 70 個大中城市房價數據，有 45 個城市新建商品住宅售價指數呈現月增，與 9 月份上漲的 55 個城市相比，減少 10 個城市。當中揚州以月增 0.9% 的幅度成為 70 個城市中漲幅最高者。

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中國統計局指出，中國各地方政府落實中央政策，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策、一城一策，促進房地產市場平穩健康發展，70 個大中城市房地產市場價格漲幅保持平穩下滑的態勢。

4 大一線城市

10 月份 4 大一線城市新建商品住宅銷售價格月增 0.3%，漲幅比前一月下滑 0.1 個百分點。當中：

北京新建商品住宅價格月增 0.2%，前期 0.3%；年增 4.2%，前期 3.8%。

上海新建商品住宅價格月增 0.3%，前期 0.5%；年增 4.4%，前期 4.5%。

廣州新建商品住宅價格月增 0.5%，前期 0.6%；年增 2.7%，前期 2.1%。

深圳新建商品住宅價格月增 0.2%，前期 0.4%；年增 5.1%，前期 5.3%。

中古屋住宅銷售價格方面，4 大一線成市月增 0.5%，漲幅比前一個月下滑 0.4 個百分點。當中：

北京中古屋價格月增 0.4%，前期 0.4%；年增 5.4%，前期 4.5%。

上海中古屋價格月增 0.5%，前期 1%；年增 5.2%，前期 4.6%。

廣州中古屋價格月增 0.6%，前期 0.7%；年增 5.7%，前期 4.9%。

深圳中古屋價格月增 0.9%，前期 1.1%；年增 15.5%，前期 15.7%。

31 大二線城市

新建商品住宅銷售價格月增 0.1%，漲幅比 9 月份下滑 0.2 個百分點；中古屋銷售價格月增 0.2%，漲幅與前一個月相同。

35 大三線城市

35 個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格月增均 0.2%，漲幅比前一個月分別下滑 0.3 和 0.4 個百分點。

