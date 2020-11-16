疫苗利多+選後行情 怎麼佈局才好？

一週回顧及表現

成熟市場

1. 新冠肺炎疫苗報利多，全球股市上漲 2.2%；美國首次申請失業救濟金人數優於預期，加上疫苗利多消息的助攻下，美國小型與價值類股分別上漲 6.08% 與 5.63%；

2. 新冠疫情持續發酵，不過嚴重疫區新增病例出現平緩或開始下降的跡象，歐盟談判代表就歐盟長期支出計劃達成協議，敲定 1.8 兆歐元預算和刺激協議，歐股強勁上漲 7.1%。

新興市場

1. 中國為抑制網路平台壟斷，向市場徵求意見，加上螞蟻金服引起網路小額貸款管理辦法受到關注，大型科技公司與金融類股下跌，中國股市下跌 2.2%；

2. 疫苗帶來的希望提振油價上漲，加上貿易出口數據大幅優於預期，俄羅斯股市上漲 4.2%。

債券市場

1. 市場避險情緒隨著對經濟復甦進度加快而退散，避險性的美國政府公債下跌 0.3%；

2. 儘管無風險利率上升，全球高收益債、新興市場債券受惠市場樂觀情緒，利差收斂，指數價格分別上漲 0.6%、0.9%。

原物料、匯率

1. 美元空單在近期紛紛獲利了結，美元指數因此小幅上漲 0.6%，金價則下跌 3.2%；

2. 油價在疫苗利多下曾一度飆漲至 45 元，雖然後續在原油庫存增加和疫情惡化情形下拉回，石油價格上週仍上漲 8.1%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/11/16（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/11/13）

資料來源: Bloomberg，2020/11/16（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/11/13）

三大市場關鍵事件及分析

1. 疫苗報喜，落後類股怒漲

輝瑞與 BioNTech 合作疫苗的疫苗保護效力高達 90%，疫情於明年受到控制、生活恢復正常機率大幅升高，過去漲幅落後類股迎來補漲。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，2020/11/12。

2. 政治不確定性與疫情影響雙雙降低

10 月底開始，先是美國選舉與政治不確定性降低推升全球股市，之後疫苗研發又傳出好消息，全球股市繼續飆漲，商品價格、油價與貨幣走勢也都有利新興市場資產。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/11/12。

3. 雙 11 創佳績，中國市場不賞臉

今年雙 11 各大電商紛紛創下佳績，然而中國官方出台平台經濟反壟斷指南，大型科技股連續兩天將近 10% 的下跌，同時，永城煤電違約和紫光集團出現償債困難，引起中國股債雙跌。

資料來源： Bloomberg、易觀《中國網絡零售 B2C 市場季度監測報告 2020 年第 1 季度》，「鉅亨買基金」整理，2020/11/13。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/11/12。

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