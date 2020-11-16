IMK：疫情重燃 德國今年冬季陷入經濟衰退的風險上升

根據德國總體經濟研究院 (IMK) 最新發布的報告顯示，由於新冠肺炎疫情 (COVID-19) 重燃，德國重啟防疫封鎖措施，使得德國經濟再受衝擊，今年冬季德國經濟陷入的衰退的風險有所增加。

據 IMK 的數據顯示，在 11 月至 1 月期間，德國出現經濟衰退的風險已經從 10 月份的 12.6% 上升至 17.7%。不過，IMK 認為，目前仍維持在較低的風險範圍。IMK 指數衡量的是三個月內出現衰退的風險，主要參考每周經濟數據影響，例如工業產品的外國訂單，以及其他金融市場指數。

目前德國已經實行了全國性的管制，包含餐廳、酒吧和體育館等都已經關閉，而學校和商店則在某些條件下開放，並對公共場所和私人聚會進行人數限制。

為了減輕 11 月份為期一個月的部分封鎖所帶來的影響，德國政府為遭受衝擊的企業提供有針對性的財政援助，總額達到 100 億歐元 (118.2 億美元)，向員工不超過 50 人的受影響企業，提供去年 11 月份營收的 75% 做為援助。

數據顯示，在疫情的衝擊下，德國第二季 GDP 較上一季下跌了 9.7%，創下有史以來最大單季跌幅，不過隨後政府當局出台了廣泛的援助和刺激措施，以支持夏季的復甦，德國經濟在第三季創下了成長 8.2% 的歷史新高。

不過，在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。但是有鑑於第三季經濟成長速度超過預期，德國有望可以避免陷入長期衰退。